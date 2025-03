Защо купуването на употребявани дрехи става все по-привлекателно?

Купувачите по цял свят бързо добавят към гардеробите си все повече употребявани обувки, аксесоари и дрехи. Миналата година те са похарчили 227 млрд. долара за дрехи втора употреба, което представлява близо 10% от всички глобални разходи за дрехи, според доклад на онлайн платформата за препродажба ThredUp, цитиран от Bloomberg.

Тенденцията ще се засилва, особено в САЩ, където митата на президента Доналд Тръмп вероятно ще увеличат цената на новите дрехи, и в световен мащаб благодарение на променящите се нагласи и пазаруването, подпомагано от изкуствен интелект (AI).

„Започваме да виждаме как все повече потребители се обръщат към препродажба“, казва Джеймс Рейнхарт, главен изпълнителен директор и съосновател на ThredUp. „След като хората започнат да пазаруват втора употреба, те продължават да го правят и занапред“, добавя той.

Потребителите вече могат да купуват стоки втора употреба на все повече места. Наред с платформите за дарения и винтидж магазините, има нарастваща онлайн екосистема за купуване на вещи втора употреба, включително през eBay, ThredUp, Poshmark и други пазари, където клиентите могат директно да продават и купуват вещи.

Все повече марки също така създават свои собствени онлайн предложения за препродажба, независимо или чрез възлагане на услуги на компании, които предоставят услуги за препродажба, включително Archive и Trove.

Според Тери Бойл, главен изпълнителен директор на Trove, последната има около 50 клиенти, като през втората половина на 2024 г. са добавени седем марки. Производителят на облекло за дейности на открито Patagonia Inc, марката за спортни облекла Lululemon Athletica Inc и продавачът на маратонки AllBirds Inc са сред тези, които използват услугите на Trove.

Според Бойл, за да привлекат повече купувачи, някои марки се стремят да интегрират препродажбата с останалата част от бизнеса си, като стартират общи онлайн каси, както и да харчат за маркетинг на трети страни за препродажба.

Световните продажби на мода втора употреба, които през 2024 г. са се увеличили с 15% в сравнение с предходната година, се очаква да надхвърлят 250 млрд. долара през 2025 г., а след това да преминат границата от 300 млрд. долара през 2027 г., се посочва в публикувания в сряда доклад, базиран на данни на ThredUp и изследвания на фирмата за анализ на търговията на дребно от трети страни GlobalData.

По-добра сделка

Голяма причина, поради която потребителите купуват употребявани стоки, е, че те са по-достъпни. Пазаруването на артикули втора употреба позволява на хората да получат изгодни оферти за всякакви стоки, включително дрехи от по-висок клас марки, които обикновено са недостъпни, ако се закупят нови.

В САЩ наскоро наложените от Тръмп общи 20-процентни мита върху целия китайски внос вероятно ще повишат разходите за нови дрехи, продавани в цялата страна, което ще разшири разликата в цените между новите и употребяваните артикули, обяснява Райнхарт. Докато повечето нови дрехи, продавани в САЩ, се произвеждат в чужбина, предимно в Китай, голяма част от дрехите, продавани втора употреба в САЩ, идват от вътрешността на страната.

Променящи се вкусове

Потребителските нагласи също са се променили. В миналото пазаруването от втора ръка е било заклеймявано, но сега то се е превърнало в норма“, казва Самина Вирк, главен изпълнителен директор на американската онлайн платформа за препродажба на стоки от висок клас Vestiaire Collective.

Онлайн пазаруването втора употреба е особено популярно сред по-младите поколения, които са израснали с интернет и се чувстват комфортно да купуват и продават дрехите си онлайн, добавя тя.

Някои потребители се насочват към стоки втора употреба и за да избегнат парниковите емисии, генерирани при производството и транспортирането на нови дрехи. По същия начин някои хора избират да продават употребяваните си дрехи, вместо да ги изхвърлят, защото това е по-екологично. Данните на Vestiaire Collective сочат, че 79% от продадените на сайта ѝ артикули заместват покупка от първа ръка.

Пазаруване с помощта на изкуствен интелект

Райнхарт посочва друга тенденция, която може да увеличи продажбите на употребявани дрехи през 2025 г. и след това: изкуствения интелект.

Сортирането на артикули втора употреба, за да намерите точно това, което търсите, може да бъде тромаво и да отнема много време, особено онлайн. За да преодолее това препятствие, Thredup внедрява инструменти с AI, които позволяват на потребителите да качат снимка на желаната обувка или яке и да намерят в сайта подобни артикули.

Този вид експериментиране през следващите години ще спомогне за това пазаруването втора употреба онлайн да стане също толкова безпроблемно, колкото и купуването на нови стоки, прогнозира Райнхарт.