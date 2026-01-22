Тръмп съди JPMorgan за 5 млрд. долара заради отказ на банкови услуги

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съди най-голямата американска банка JPMorgan Chase и главния ѝ изпълнителен директор Джейми Даймън за поне 5 млрд. долара, съобщиха Ройтерс и Bloomberg.

В делото, заведено тази сутрин в щатския съд на Флорида в Маями, се посочва, че банката е отказала на Тръмп банкови услуги по политически причини.

Тръмп заяви през уикенда, че планира да съди JPMorgan през следващите две седмици за това, че му е отказала банкови услуги, след като на 6 януари 2021 г. негови поддръжници атакуваха Капитолия.

От JPMorgan са потвърдили информацията и са заявили, че не закриват сметки по политически или религиозни причини.

Тръмп започна публично да критикува двете най-големи банки в страната за отказ да работят с него почти веднага след като се върна на поста си за втори мандат. Преди година, когато се обърна виртуално към аудиторията на Световния икономически форум в Давос, той упрекна главния изпълнителен директор на Bank of America Corp. Брайън Мойнихан – един от малкото мениджъри, които бяха на сцената по време на сесията. По този въпрос тогава и спомена и JPMorgan.

Оттогава президентът повдига въпроса многократно. През август обвини JPMorgan и Bank of America, че отказват да работят с него, като заяви пред CNBC, че JPMorgan е поискала от него да закрие сметките си, а Bank of America е отхвърлила опита му да депозира над 1 млрд. долара в банката.