Wall Street не повярва на уверенията за прогрес в преговорите между САЩ и Иран

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха със спадове, след като цената на петрола отново тръгна нагоре. Търговците не повярваха на уверенията, които прави американският президент Доналд Тръмп за прогрес в преговорите с Иран. Той коментира, че в разговорите участват държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, както и представителите на Белия дом (Стив Уиткоф и Джаред Къшнър), пише Bloomberg.

Тръмп посочи още, че е получил и "подарък като жест на добра воля" от Техеран и очаква бързо приключване на войната, но в същото време има съобщения, че към Персийския залив се насочват пехотинци, които ще бъдат включени в сухопътна операция.

В Овалния кабинет Доналд Тръмп отново повтори, че САЩ са спечелили войната и Техеран е нетърпелив да сключи сделка, допълва CNBC.

Иран засега продължава отрича да преговаря с Вашингтон. В множество медийни публикации обаче се посочва, че редица регионални лидери опитват да посредничат между двете страни в опит да избегнат допълнителна ескалация.

На този фон водещият индекс на борсовата търговия в САЩ Dow Jones загуби 0,18% до 46 124,06 пункта. Широкият S&P 500 затвори търговията във вторник на ниво от 6556,37 пункта, което е спад от 0,37 на сто. По-рано през деня индексът губеше повече от 1%, но възстанови част от загубите, след като Тръмп съобщи, че Рубио и Ди Ванс са част от преговорния екип с Иран.

Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, изтри 0,84% от стойността си и достигна до ниво от 21 761,894 пункта.

На търговията оказаха влияние и данните за забавяне на бизнес активността в САЩ през март, което подхрани опасенията за ускоряване на инфлацията.

Цената на петрола се повиши с повече от 4% като анализатори отбелязват, че съществена промяна на пазара може да се очаква, когато Ормузкият приток бъде отворен без никакви условия. В момента Иран потвърждава, че кораби от дружески държави могат да минават при неговите условия.

Американският лек суров петрол (WTI) затвори търговията с цена от 92,35 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достигна до 104,49 долара за барел.

Стойността на щатския долар се повиши леко на валутните пазари. Едно евро се разменя за 1,1585 долара, докато британският паунд достигна до 1,3387 долара за брой.

Цената на златото се стабилизира на ниво от 4415 долара за тройуция.