Републиканците отвориха кутията на Пандора преди междинните избори

Републиканците спечелиха битката за преначертаване на избирателните райони за междинните избори в САЩ през ноември. Кутията на Пандора обаче е отворена и войната в дългосрочен план като че ли тепърва започва.

Десет от 50-те щата в САЩ се сдобиха с нови карти на избирателните райони за изборите на 3 ноември, посочва Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е станало, след като президентът Доналд Тръмп е предизвикал миналата година безпрецедентна война за преначертаване на избирателните райони в средата на десетилетие, а не в края му, каквато по принцип е практиката (за да бъдат взети предвид демографските промени - бел. авт.), като е накарал представителите на неговата Републиканска партия да наложат по-благоприятна карта в щата Тексас.

В крайна сметка републиканците на практика си осигуриха 16 допълнителни места в 435-членната Камара на представителите, а демократите имат предимство в шест преначертани района. Мнозина политически анализатори обаче все така дават повече шансове на опозиционната партия да установи контрол върху долната камара на федералния Конгрес наесен, предвид крехкото мнозинство на партията на Тръмп и ниския рейтинг на президента, отбелязва Ройтерс.

Сега републиканците на практика разполагат с 220 места, а демократите имат 215. Това означава, че опозиционната партия се нуждае само от три допълнителни мандата, за да постави Камарата на представителите под свой контрол. А в случай че републиканците загубят своето мнозинство в долната камара на Конгреса, на президента на САЩ ще му е много по-трудно да прокарва дневния си ред през оставащите две години от неговия мандат.

Този сценарий изглежда напълно възможен, особено предвид факта, че Тръмп е непопулярен според проучвания на общественото мнение на фона на започната от него в края на февруари война срещу Иран и предизвикания от нея скок на цените на енергията и оттам - висока инфлация. А краят на конфликта, който според американския президент щеше да бъде кратък, като че ли не се вижда - по-малко от пет месеца преди изборите през ноември.

Стратегията „джеримандъринг“

С наближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ през ноември борбата става все по-ожесточена. В масова употреба влиза една добре позната в страната политическа стратегия: джеримандъринг.

Тази практика, която цели лесно осигуряване на допълнителни мандати при същия брой гласове чрез механично прекрояване на границите на избирателните райони така, че да са по-изгодни за партията, която управлява в съответния щат, е почти толкова стара колкото и американската демокрация. Името "джеримандъринг" е комбинация от фамилията на Елбридж Томас Джери (1744-1814 г., губернатор на щата Масачузетс и вицепрезидент на САЩ - бел. авт.) и саламандър.

И така, в САЩ е в пълен ход преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел: за да може съответната партия да си осигури повече места на избори, на първо време на тези за Камарата на представителите през ноември, отбелязва Асошиейтед прес.

Какви са шансовете на двете партии

По данни на специализирания сайт 270towin.com републиканците имат 181 сигурни места, а демократите - с три по-малко. Партията на Тръмп е по-вероятно да спечели в още 30 избирателни района, а опозиционната формация - отново в три по-малко. Съответно остават 19 района, където нещата изобщо не са ясни. Тези прогнозни данни показват колко оспорвана е борбата, като буквално всеки един от 435-те района може да се окаже безценен.

Иначе, предвид политическата конюнктура, характеризираща се с висока инфлация и обществено недоволство от войната срещу Иран, 270towin дава значително по-големи шансове за победа на демократите: цели 79% да отнемат от републиканците контрола върху Камарата на представителите. За сравнение, преди месец, тази вероятност бе с шест пункта надолу - 73%.

Друг специализиран сайт - realclearpolitics.com, също отрежда по-големи шансове на демократите да си върнат доминацията в долната камара на Конгреса, като спечелят поне пет допълнителни места.

Що се отнася до Сената, борбата там е специфична, предвид факта, че неговият състав ще бъде обновен на една трета. При това щатите, в които се гласува, са своеобразен единен район, т. е. няма какви граници да се чертаят. Нещо повече, много зависи от това кои са сенаторите, които подлежат на преизбиране, и колко места има да защитава съответната партия.