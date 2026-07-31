Италия стана най-големият вносител на втечнен газ в Европа

Италия се превърна в най-големия вносител на втечнен природен газ в Европа през юли, след като търговците се възползваха от правителствените стимули, за да продължат да купуват партиди въпреки скока на цените, а съседните държави се въздържаха от скъпи покупки и допуснаха нивата на запасите да изостанат, съобщава Bloomberg.

Различаващите се стратегии се свеждат до противоположни залози за това как ще се развие газовата криза в Европа преди зимата. Ако прекъсванията в доставките от Близкия изток останат и цените продължат да се покачват, скъпото натрупване на запаси от страна на Италия може да се окаже пророческо, докато страните с оскъдни запаси може да се сблъскат с още по-ограничено предлагане през зимата и по-високи разходи. Ако доставките на гориво се възстановят и цените спаднат, Италия рискува да е напълнила хранилищата си със скъп газ за сметка на потребителите.

Войната и прекъсванията в доставките от Близкия изток доведоха до почти удвояване на цените на газа в Европа от началото на годината, което ограничи покупките на втечнен природен газ (LNG) в целия регион въпреки натиска за натрупване на запаси за зимата. Италия е рядко изключение, изпреварвайки съседите си този месец за първи път, показват данни за проследяване на кораби, събирани от Bloomberg от 2017 г. насам.

Енергийният сектор на страната е най-зависим от газа в Европа и отбеляза скок в енергийните нужди по време на последните горещи вълни. Но трейдърите продължиха да се възползват и от стимулите за закупуване на LNG за запълване на хранилищата на Италия, което ѝ даде предимство пред изоставащи държави като Германия и Франция. Италианската регулация за съхранението на газ съдържа строги цели за попълване на запасите и глоби за неизпълнението им.

Това развитие вероятно ще засили въпроса дали други европейски правителства трябва да се намесят, за да подкрепят покупките, ако доставките от Персийския залив останат прекъснати. Други големи купувачи в Азия също пренасочват пратките си от Европа, което може да предизвика наддаване в следващите месеци, ако ситуацията с доставките не се облекчи.

„Вероятно цените на газа ще продължат да бъдат под натиск през следващите месеци, като това ще започне още през следващите няколко седмици“, заяви тази седмица в интервю Агостино Скорнадженчи, главен изпълнителен директор на италианския оператор на газопреносната мрежа Snam. Той добави, че Германия и други европейски страни вероятно скоро ще трябва да ускорят зареждането на газовите хранилища. Компанията потвърди, че е на път да постигне целта си за 90% запълване на хранилищата.

Европейските фючърси върху газа са се повишили с повече от 30% досега през този месец, след като САЩ нанесоха нови удари срещу Иран през последните дни, а световните пазари се борят с продължаващата несигурност.

Зимните договори за газ се търгуват на цени, малко по-ниски от тези за лятото, което прави натрупването на запаси нерентабилно за повечето търговци. Въпреки това много анализатори предупреждават за нарастващи рискове през зимата, като Goldman Sachs Group предвижда възможността цените да скочат до 100 евро за мегаватчас през декември – със 75% над сегашните нива – ако пазарът остане ограничен.

Към момента газовите хранилища в Италия са запълнени на 75% – под петгодишната сезонна средна стойност, но това е най-високият процент сред водещите пазари в Европа. В Германия запълнеността е 47%, което е най-ниският дял на използваните капацитети за това време на годината според данните, датиращи от 2009 г. Запасите във Франция са запълнени на 56%, след като през лятото страната се сблъска с някои ограничения на капацитета в терминалите за втечнен природен газ.