Румънският президент нов министър-председател след оттеглянето на Еуджен Томак

Румънският президент Никушор Дан номинира нов министър-председател, след като Еуджен Томак върна мандата, съобщава Bloomberg.

„Еуджен Томак подаде оставка тази сутрин и при тези обстоятелства номинирам Адриан Вестя за министър-председател“, обяви Дан в публикация в социалната платформа X.

„Нито Томак, нито аз сме се занимавали с управление“, добавя той. „Тръгнахме в тази посока след консултации с политическите партии. На този етап обаче е ясно, че политическото решение е правилното“.

По-рано тази седмица Томак не успя да си осигури подкрепа от третата по големина сила в парламента, след като Либералната партия отхвърли предложения кабинет след седмица на преговори.

Румъния е въвлечена в подновена политическа криза, откакто правителството ѝ се разпадна през май след вот на недоверие срещу либералния премиер Илие Боложан.

Това се случи, след като лявата Социалдемократическа партия се оттегли от правителствената коалиция в края на април и се присъедини към крайнодесния призив за вот на недоверие.

По това време социалдемократе заявиха, че Боложан „не е успял да осъществи никаква истинска реформа“, докато е на поста си, и че Румъния се нуждае от лидер, „способен на сътрудничество“.

В неделя Дан определи Вестя, който е част от Румънската националлиберална партия, като „прозападен“ и „човек на диалога, със силни ценности“. Той добави, че има богат опит в работата с бюджети.

Румъния, която е членка на Европейския съюз (ЕС) от януари 2007 г., е притисната от един от най-високите държавни дефицити в блока. Той беше 9,3% от брутния вътрешен продукт (БВ)П през 2024 г., като спадна до 7,9% през 2025 г.