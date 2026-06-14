Възходът на AI принуждава европейците да плащат повече за газови турбини

Надпреварата в Европа за осигуряване на енергия за центрове за данни и проекти за електрификация става толкова интензивна, че клиентите вече плащат, за да си осигурят място в производствените опашки за газови турбини, разкрива Siemens Energy AG, цитирана от Bloomberg.

„Търсенето сега е толкова високо, че клиентите в Европа са готови да плащат такси за резервация“, посочва главният изпълнителен директор на компанията Кристиан Брух. Компанията е един от трите доминиращи производители на газови турбини в света, наред с GE Vernova Inc. и Mitsubishi Power Ltd.

Практиката се появи за първи път в САЩ през последните години, тъй като технологичните компании започнаха да се надпреварват да осигурят капацитет за производство на енергия за своите центрове за данни. Оттогава тя се разпространи в Европа и Близкия изток.

Тъй като центровете за данни в Европа са изправени пред дълги периоди на изчакване за свързване към електрическата мрежа, някои оператори обмислят изграждането на собствено производство като по-бърз вариант за стартиране на дейност.

Клиентите, които искат да резервират производствени слотове за около шест месеца, обикновено плащат между 10% и 15% от покупната цена на турбината, разкрива ръководителят на звеното за газови услуги на Siemens Energy Карим Амин. Завършването на производството може да отнеме няколко месеца или дори години.

Тези плащания са се превърнали в начин купувачите да си осигурят място на опашката. Коефициентът на конверсия на Siemens Energy е над 90%, което означава, че повечето резервации в крайна сметка се превръщат в договори.

Натискът е все по-видим в страните, които се нуждаят от газови централи, за да подкрепят енергийните мрежи, разчитащи в по-голяма степен на променливи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В Германия правителството планира да започне да провежда дълго отлагани търгове от септември, за да подпомогне изграждането на нови газови централи с мощност 9 гигавата. Проектозаконът на министерството на икономиката, уреждащ тези търгове, беше обсъден в парламента о-рано тази седмица.

Siemens Energy води преговори с няколко потенциални участници в тези търгове. Компанията отказа да уточни с колко са се увеличили средно цените на газовите турбини през последните години.

Siemens Energy би могла да разпредели повече от производствения си капацитет за клиенти, които подготвят центрове за данни, готови да плащат повече, за да ускорят доставката, но компанията твърди, че умишлено е задържала капацитет за комунални услуги и национални енергийни програми, за да избегне прекомерна зависимост от един източник на търсене.

„Никой бизнес не расте непрекъснато“, изтъква Амин. „Най-важното за нас е, че управляваме капацитета си, за да задоволим това търсене и да създадем бизнес с услуги, който ще остане с нас“.

Центровете за данни в момента представляват около 25% от търсенето на турбини на Siemens Energy, докато приблизително 60% от клиентите представляват фирми, свързани с конвенционални приложения като комунални услуги. Компанията иска да запази този баланс и се стреми да гарантира, че текущите поръчки ще продължат да генерират приходи в продължение на десетилетия.

Според Амин, последните поръчки с мощност от приблизително 87 гигавата би трябвало да генерират около 35 млрд. евро приходи от поддържка за повече от 20 години.