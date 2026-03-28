Петролните и газови компании отново се насочват към проучванията

Глобалните енергийни компании се връщат към основите и се фокусират върху търсенето на нови източници на петрол и газ, коментират ръководители на фирми на конференцията CERAWeek в Хюстън тази седмица. Това слага край на годините на недостатъчни инвестиции в проучвания, пише Ройтерс.

През последните години шистовата революция в САЩ обещаваше изобилни и гъвкави доставки, докато растежът на възобновяемите ресурси като вятърната и слънчевата енергия повдигна съмнения пред дългосрочното търсене на петрол. Много компании за добив на петрол и газ избраха да насочат печалбите си към дивиденти и обратни изкупувания на акции, вместо към проучвания.

Сега се очаква производството в Пермския басейн в САЩ да се стабилизира, докато търсенето на енергия продължава да расте. Производителите на петрол и газ се надпреварват да запълнят пропуските в резервите си през следващото десетилетие, тъй като всяка година производство изчерпва съществуващите находища.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран засилва значението на новите ресурси. Ръководители на компании предупреждават, че недостигът на доставки може да продължи по-дълго от очакваното, което прави новите открития потенциално по-критични.

Възстановяването на резервите чрез придобивания, а не чрез проучвания – популярна стратегия, ще бъде предизвикателство след броя на мащабните сделки през последните години, според енергийни ръководители. Това връща фокуса върху географията и геологията.

„Преди пет години никой не говореше за заместването. Беше забравено. Трябва да започнем да мислим как ще заместим сегашното производство през следващите години“, коментира Франсиско Хеа, управляващ директор на Repsol за проучване и производство, по време на конференцията.

Нефтената и газовата индустрия замества по-малко от 25% от годишното си производство, драстично по-малко от разцвета на проучванията през 50-те до 70-те години на XX век, посочва главният изпълнителен директор на Occidental Вики Холуб по време на панел на конференцията.

Технологиите помагат на големите петролни компании да намалят времето между откриването и сондирането на първия петрол, поясняват ръководители на компании.

Норвежката компания Equinor се стреми към среден срок за проучване от откриването до първи сондиран петрол от две до три години в сравнение с пет – шест години преди, заяви в интервю за Ройтерс главният изпълнителен директор Андерс Опедал.

„Работим по различен начин с доставчиците, използваме различни вътрешни процеси и процеси за одобрение“, казва Опедал. „Сега лично няма да одобрявам един проект наведнъж. Ще одобрявам шест до осем наведнъж“, добавя той.

Exxon Mobil също се фокусира върху скоростта. Преди дори да реши да влезе в блок за проучване, компанията взема предвид колко бързо смята, че може да постигне първи добив, посочва Джон Ардил, ръководител глобални проучвания в компанията. Тя се стреми да увеличи производството на петрол и газ до 5,5 млн. барела на ден до 2030 г.

BP се фокусира върху изграждането на инвентар от открити ресурси и възможности за развитие, за да насочи проектите към инвестиционни решения, казва в интервю за Ройтерс Гордън Бирел, изпълнителен вицепрезидент по производството и операциите. „Много сме дисциплинирани в това в кои проекти инвестираме капитал“, посочва той.

През 2025 г. BP обяви 12 открития, включително находището Бумеранге в Бразилия и други в Египет и Мексиканския залив. Компанията обяви и открития в Намибия и Ангола чрез съвместното си предприятие Azule Energy с Eni.

През 2015 г. Exxon откри петрол в Гвиана. За находището се смята, че съдържа най-малко 11 млрд. барела извлечими ресурси и е широко разглеждано като най-новото значимо откритие.

Други големи компании също чувстват натиск, че трябва да направят пробив, за да компенсират очаквания недостиг на производство през следващото десетилетие. Shell например очаква недостиг от 350 хил. до 800 хил. барела петролен еквивалент на ден през следващото десетилетие.

Британският гигант разглежда петролни или газови проекти във Венецуела и може да даде зелена светлина на един или два до края на годината, ако фискалната и правната ситуация в страната позволяват, съобщава главният изпълнителен директор Уаел Саван тази седмица.

В края на 2024 г. общите резерви на Chevron падат до най-ниска точка от 10 години. Компанията приключи придобиването на Hess миналата година, което увеличи резервите. Главният изпълнителен директор Майк Уърт казва, че съживяването на проучванията е фокус.

„Компаниите осъзнават, че тази огромна дупка в заместването на резервите не е такава, от която могат да се измъкнат чрез сливания и придобивания“, коментира Адам Блайт, партньор в Bracewell. „Докато новите придобивания могат да помогнат отчасти, много от най-очевидните и въздействащи възможности вече са се случили“, добавя той.

Някои правителства предприемат стъпки за сътрудничество, за да стимулират проучванията. В Ангола, водещ производител в Африка, лицензионните кръгове, които преди отнемаха от 18 месеца до две години, сега се завършват за по-малко от шест месеца, посочва Алсидес Андраде, член на изпълнителния съвет на Националната агенция за петролния газ и биогоривата в Ангола. Страната планира да намали това време до около три месеца.

Ръководителите на петролни компании често казват, че проучванията са рисковани и се свеждат до изкуство, а не до прецизна наука. Бразилия и Намибия са два примера за страни, където големите петролни компании се затрудняват да направят открития.