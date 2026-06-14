Brexit направи Великобритания по-бедна

С наближаването на 10-ата годишнина от референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) – процес, станал известен като Brexit, присъдата за икономическите резултати на страната е ясна: гласуването доведе до сериозни разходи за домакинствата и бизнеса, пише Guardian.

Непосредствената рецесия, предсказана в прогнозите на Министерството на финансите, поръчани от бившия британски финансов министър Джордж Осбърн, не се случи. Въздействието на пандемията от Covid-19, войните в Украйна и Иран, както и търговските битки на Доналд Тръмп, също помрачават картината.

Но експертите са съгласни, че дългосрочните оценки са били точни: икономиката е значително по-малка, отколкото би била, ако Великобритания беше останала в ЕС, търговията е пострадала, бизнес инвестициите и растежът на производителността са в застой, а домакинствата са средно с хиляди паунда годишно по-бедни.

Чарли Бийн, бивш заместник-управител на Английската централна банка (АЦБ), който е прегледал прогнозите на Министерството на финансите, смята, че Озбърн има много за какво да отговаря, когато по същество казваше: „Анализът на Министерството на финансите показва, че утре ще има дълбока рецесия“.

Статистиката показва ясно едно – икономическите показатели на Великобритания са се влошили след Brexit.

Паундът е под нивото си отпреди референдума

Стойността на паунда се колебаеше рязко след вота през 2016 г. Тъй като Найджъл Фараж изглеждаше готов да признае поражението, валутата поскъпна. Но победите на предсрочните избори на ключови места, включително Съндърланд, доведоха до 10% спад на паунда, което беше най-големият му еднодневен спад досега.

Сривът на паунда повиши цената на вноса на стоки, предизвиквайки инфлационен шок, който навреди на публичните финанси и причини финансови затруднения на домакинствата в цялата страна.

Износителите, които обикновено се възползват от по-слабата валута, защото продуктите им стават по-евтини за чуждестранните купувачи, не успяха да се възползват от ситуацията, тъй като несигурността помрачи търговския апетит.

Десетилетие по-късно, паундът така и не успя да се възстанови до над нивото си отпреди Brexit, което отново удря британците.

Стойността на паунда се понижава след Brexit. Графика: Guardian

Икономическият растеж се забавя

Има причини, поради които рецесията, причинена от Brexit, никога не успя да се материализирала: най-вече защото прогнозата на Министерството на финансите предполагаше незабавно напускане без сделка, а не продължаващо членство в ЕС до 31 януари 2020 г.

Според Службата за бюджетна отговорност, независимият надзорен орган на Министерството на финансите, Великобритания е на път да понесе 4% спад в националния доход за период от 15 години.

Към момента БВП на глава от населението на Великобритания е между 6% и 8% по-нисък, отколкото би бил ако страната бе останала в блока, сочи друг анализ.

Въз основа на представянето спрямо 33 други развити икономики, анализът показва, че Великобритания е следвала тези страни приблизително плътно до 2016 г., преди да се появи голяма разлика в икономиката.

„Статистиката е наистина ясна: икономиката на Обединеното кралство е нараснала по-бавно след Brexit, отколкото преди“, изтъкват икономисти.

Динамика на британската икономика от 2016 г. насам. Графика: Guardian

Търговията страда

Brexit включваше изграждането на търговски бариери, което се отрази на износа на стоки. ЕС все още е най-големият търговски партньор на Великобритания: през 2025 г. износът за блока е бил на стойност 385 млрд. паунда (41% от целия износ на страната), а вносът - 474 млрд. паунда (49% от общия).

След края на преходния период на 31 декември 2020 г. растежът на износа на стоки от Великобритания се забавя за сравнение с този на Г-7. Но износът на услуги се представя по-силно. Изчисленията сочат, че това се дължи на факта, че споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС, договорено между бившия премиер Борис Джонсън и Брюксел, създаде повече търкания за стоките, отколкото за услугите. Износителите, по-специално, са изправени пред повече бюрокрация и забавяния на границите.

Търговия със стоки и услуги. Графика: Guardian

Несигурността подкопа бизнес инвестициите

След шокиращия резултат от вота, липсата на ясен план от правителството или от активистите за напускане доведе до години на вътрешни спорове за това какво точно трябва да представлява Brexit – никога правилно дефиниран и често субективен – на практика. На фона на тези политически сътресения бизнесът замрази инвестиционните си планове.

В резултат на това се очаква инвестициите да са с близо 18% по-ниски, отколкото биха били при запазване на членството, а производителността да е с до 4% по-ниска, което отразява нежеланието за инвестиране в оборудване и проекти поради несигурността.

Инвестиции във Великобритания. Графика: Guardian

Заетостта е помрачена

Безработицата във Великобритания спадна след референдума за Brexit до едно от най-ниските нива от 70-те години на миналия век, преди да се повиши рязко по време на пандемията. Експертите обаче казват, че това е прикрило основните предизвикателства.

Първо, ръстът на заплатите е в застой. Средните реални заплати едва нарастваха, докато не набраха инерция след пандемията, и дори като се има предвид по-бързият растеж напоследък, те са средно само с 43 паунда по-високи на седмица, след като се вземе предвид инфлацията.

Великобритания се очерта като страната с най-слаби резултати в Г-7 по отношение на темпа на възстановяване на участието в работната сила след облекчаването на ограниченията, свързани с пандемията, като нарастващите здравословни проблеми водят до икономическа неактивност.

Младите хора понесоха основната тежест от по-ниските нива на участие на възрастните на пазара на труда, включително увеличение на броя на 16- до 24-годишните, които не работят, не учат или не се обучават, до над един милион души, което е най-високото ниво от 2013 г. насам.

Заетостта във Великобритания е между 3% и 4% по-ниска, отколкото би била при сценарий на запазване на членство в ЕС.

Безработицата във Великобритания. Графика: Guardian

Нетната имиграция се е увеличила

След Brexit, въпреки обещанията на кампанията за напускане и консервативното правителство, нетната миграция в Обединеното кралство нарасна рязко, достигайки рекордно високо ниво от почти 1 млн. души към юни 2023 г.

Войната в Украйна и натрупаното търсене на миграция след облекчаването на ограниченията заради Covid изиграха своята роля. Но промените в правилата за миграция след Brexit също имат влияние.

Почти 90% от пристигащите са от страни извън ЕС, докато нетната миграция от блока е намаляла. Работодателите се борят с недостиг на персонал на фона на загубата на преди това леснодостъпни работници от ЕС, особено в строителството, хотелиерството и промишлеността.

Нетната миграция е намаляла допълнително – до 171 хил. души през миналата година – на фона на по-строгия контрол, въведен за първи път от консерваторите, който оттогава беше допълнително затегнат от лейбъристите.