Глобалното търсене на петрол пада и това обещава още по-голяма волатилност на пазара

През април глобалното търсене на петрол е намаляло повече от очакваното - с между 4 млн. и 5 млн. барела на ден, което е последица от затварянето на Ормузкия проток, написа в края на миналата седмица инвестиционната банка Goldman Sachs в бележка до своите клиенти, цитирана от Ройтерс. Според анализаторите при това положение има възможност цената на петрола да се понижи и да се размине с прогнозата за 90 долара за барел за сорта "Брент" и 83 долара за барел за американския лек суров петрол (WTI) през четвъртото тримесечие.

Според анализите търсенето намалява заради свитото потребление в Европа и Китай. По данни на Kpler от януари до края на април търсенето на горива в Китай намалява с 3,6 млн. барела на ден. Свива се търсенето и в Япония (-1,9 млн. барела на ден), както и в Южна Корея (с 1 млн. барела на ден). Страните от Азия са много по-засегнати от затварянето на Ормузкия проток, тъй като получават петрол основно оттам. Ситуацията обаче засяга и Европа, която започна да се конкурира с азиатските държави за доставките, например от САЩ.

Заключенията на Междунардоната агенция за енергетика (МАЕ) също сочат за свиване на потреблението, но и на резервите от петрол и горива, което заедно с проблемите в доставките, обещава по-голяма волатилност на пазарите през лятото. Агенцията вече промени очакванията си за потреблението на петрол през 2026 година. Според оценките потреблението през тази година ще достигне 104 млн. барела на ден, което е с 420 хил. барела надолу спрямо 2025 година. Преди войната в Близкия изток МАЕ чакаше ръст до 105,3 млн. барела на ден през 2026 година.

Заради затварянето на Ормузкия проток цената на петрола скочи рязко и през май търговията се извършваше около 100 долара за барел. Това е съществено повече от очакванията в началото на годината - Goldman Sachs прогнозираха цена на сорта "Брент" от 60 долара за барел в края на 2026 година. Сега много анализатори преразглеждат оценките си и вече се появяват прогнози за цена под 90 долара за барел от сорга "Брент", но и с очакванията за голяма воалтилност през следващите месеци, още повече, ако Ормузкият проток остане затворен.

В неделя (7 юни)страните от ОПЕК+ се разбраха за четвърто увеличение на квотите от началото на войната в Близкия изток в опит да държат спокойни пазарите. Някои от членовете обаче няма да могат да изпълнят целите, защото нямат друг излаз, освен през протока, който затвори Иран. По данни на организацията износът към края на април се е свил до 33,2 млн. барела на ден, спрямо 42,8 млн. барела на ден към края на февруари. Обединените арабски емирства (ОАЕ) напуснаха организацията от 1 май.

* Статията има информационен характер и не е препоръка за инвестиционни решения