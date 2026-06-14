Полша търси нови двигатели на растеж, за да се конкурира с големите играчи

Полша иска местните компании да се възползват от прогнозирания скок на инвестициите в страната, която търси нови двигатели на растеж, за да задвижи икономиката си на стойност от над 1 трлн. долара, заяви министърът на държавните активи Войчех Балчун, цитиран от Bloomberg.

По-рано тази година Балчун очерта своята индустриална стратегия, наречена „Местно съдържание“, която е насочена към убеждаване на инвеститорите да разчитат в по-голяма степен на местния бизнес. Засиленият стремеж става факт на фона на нарастващите заплати, които подкопават историческото конкурентно предимство на Полша, принуждавайки страната да се насочи към по-висококачествено производство и технологии.

Въпреки че Балчун признава, че инициативата му може да е породила опасения сред някои чуждестранни инвеститори относно „протекционизма“ или „икономическия национализъм“, той отхвърли критиките, отбелязвайки, че най-големите икономики в Западна Европа отдавна предпочитат местните доставчици.

„Нашата цел е да избегнем да бъдем просто монтажен завод, искаме компаниите да плащат данъци тук и да оказват положително въздействие върху местната общност“, изтъква 55-годишният Балчун в интервю за Bloomberg. „Местно съдържание“ е полската версия на „Купувай европейско“. Търсим нови двигатели на растеж: искаме да инвестираме в технологии и изкуствен интелект и да развиваме индустриалния си потенциал“, добавя министърът.

Балчун който свири на китара в рок групата Chemia, основана от него преди две десетилетия, поема юздите на полското Министерство на държавните активи преди около година.

Той се стреми да управлява държавните фирми като холдингова група, повишавайки пазарната им стойност, съгласувайки това с целите на националната сигурност и промишленост. Той е направил промени в управителните съвети на ключови държавни фирми като KGHM Polska Miedz SA и PKN Orlen SA, за да подобри корпоративното управление.

През следващото десетилетие Полша планира да инвестира около 1 трлн. злоти (271 млрд. долара) в енергийната индустрия, като модернизира електропреносната си мрежа и изгради нови електроцентрали, включително своя първи ядрен реактор. Страната също така увеличава разходите за отбрана, инфраструктура и технологии. Полската икономика вече е сред 20-те най-големи в света, а брутният ѝ вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, коригиран спрямо покупателната способност, вече засенчва този на Япония.

„Светът се промени: днес никой не се съмнява, че капиталът има националност, а геополитическата ситуация е силно нестабилна – нещо, което ние, като страна на фронтовата линия, разбираме много добре“, посочва Балчун.

Според икономисти от PKO Bank Polski SA, най-големият кредитор в страната, 10% увеличение на местните доставки в цялата икономика би разширило БВП на Полша с 3,6%.

Трамплинът „Украйна“

Балчун посочва неотдавнашно споразумение с тайванския производител на електронно оборудване Foxconn за изграждане на фабрика за електрически автомобили в страната като модел за бъдещи чуждестранни инвестиции.

„Foxconn се споразумя да прехвърли технологии в Полша“, изтъква той, добавяйки: „Това отличава партньорството от предишни нереализирани автомобилни проекти с китайски компании“.

Министърът призовава за технологичен суверенитет като противодействие на рисковете, свързани с изкуствения интелект

Бързият растеж на полските компании показва, че те са достатъчно зрели, за да ускорят разширяването си в чужбина. Балчун вижда бъдещото възстановяване на разкъсваната от война Украйна като жизненоважна отправна точка.

„Искаме както държавните, така и частните компании да разглеждат отварянето на Украйна като уникална възможност за растеж“, коментира той. „Ролята на правителството е да създаде условия, които ще им помогнат да се възползват от тази възможност и това е, което ние възнамеряваме да направим“, добавя министърът.

Сделките вече се материализират. Миналия месец най-голямата полска застрахователна компания PZU SA се договори да купи украинското подразделение на MetLife Inc. Други компании също разглеждат украински активи, които биха могли да придобият, посочва Балчун.

Фискален натиск

Индустриалните амбиции на министъра са изправени пред непосредствени затруднения в лицето на рекордния бюджетен дефицит, обусловен от огромните ангажименти на държавата за отбрана и социални разходи. Фискалното напрежение ескалира преди парламентарните избори догодина, за които социологическите проучвания показват нарастваща подкрепа за антиевропейските партии, хвърляйки сянка върху проевропейския кабинет на Доналд Туск.

Според Балчун, правителството в момента обсъжда „най-ефективните“ начини за финансиране на бюджетните нужди, включително въвеждането на данък върху неочакваната печалба.

„Изборите догодина ще бъдат по-важни от тези през 2023 г., защото те биха могли ефективно да определят бъдещето на Полша в рамките на Европейския съюз“, заключва Балчун.