Полша и Германия: Партньори по необходимост, врагове по избор

Германия и Полша могат да бъдат бъдещето на континента, но днес не успяват да управляват отношенията си.

Една от двете страни е тази, която изразходва най-голям процент от БВП за отбрана в Европа. Другата харчи големи суми, за да я настигне. Първата е една от най-бързо растящите големи икономики в Европа. Втората е традиционната икономическа сила на континента. И двете страни осъзнават добре опасността, която представлява Русия, техният противник на изток, пише колумнистът на Foreign Policy Джон Кампфнър.

С други думи, Полша и Германия имат основата за нови специални отношения в сърцето на Централна Европа и нов двигател за по-дълбока европейска интеграция. Въпреки това отношенията между Полша и Германия рядко са били толкова напрегнати, колкото са сега.

Двете страни трябва да работят ръка за ръка, особено когато става въпрос за защита на Европа от изток. Полша е претърпяла повече хибридни атаки на въздушното си пространство от руски дронове, наред с дезинформация и други злонамерени намеси, отколкото която и да е друга голяма страна от Европейския съюз. Германия предоставя малък контингент от сили и оборудване за полския проект „Източен щит“ за укрепване на границата с Беларус. Военното сътрудничество е само една от няколкото области, в които се осъществява сътрудничество, но то е нестабилно и в резултат на това всички страдат.

Дори ако части от двете правителства биха искали да отидат по-далеч, атмосферата често пречи. Студенината е резултат от настоящето и миналото. В дълбоко разделена Полша историята се инструментализира.

С парламентарните избори, които предстоят следващата есен, малко са гласовете, които се възприемат като прекалено приятелски към германците. Измина повече от половин век, откакто германският канцлер Вили Бранд направи историческия си жест на помирение през 1970 г., като падна на колене пред мемориала на Варшавското гето, за да моли за прошка за престъпленията на Германия по време на Втората световна война. След това отношенията постепенно се подобриха, особено след обединението на Германия през 1990 г. и падането на комунизма както в Полша, така и в тогавашната Източна Германия.

Но през последните години те се влошиха. Полско-германският барометър - проучване, провеждано редовно от 2000 г. сред германското и полското население, показва, че отношението на поляците към германците се е влошило значително през последните няколко години. Тази тенденция се ускори с възхода на крайния десен популизъм в цяла Европа, подпомогнат и подкрепян от първата и втората администрация на президента Доналд Тръмп.

В опит да обедини гражданите около обща кауза, полската крайнодясна партия „Право и справедливост“ (ПиС), която управляваше правителството от 2015 до 2023 г., постави репарациите за щетите, нанесени от нацистката окупация на Полша, в центъра на външната и европейската си политика. На фона на все по-войнствената реторика, тогавашното правителство поръча доклад, който през 2022 г. изчисли дължимите компенсации на 1,3 трлн. долара. Въпреки че това беше повече от три пъти годишния федерален бюджет на Германия, лидерът на ПиС Ярослав Качински го описа като „консервативен“.

Искането беше прието с огромно мнозинство от полския парламент, Сейма, като дори центристката партия „Гражданска платформа“ на Доналд Туск гласува в подкрепа. Въпреки че на следващата година Туск стана министър-председател, измествайки ултранационалистическата партия ПиС след осем години, той не отложи исканията – от страх да не бъде възприет като „застъпник“ на германците. Преди двустранните консултации през юли 2024 г. германското правителство, според информациите, е било готово да предложи 200 млн. евро (около 214 млн. долара) в подкрепа на оцелелите полски жертви на Втората световна война. Варшава обаче в крайна сметка отхвърли предложението.

Въпросът продължава да буди спорове, като последователните правителства в Берлин настояват, че той отдавна е приключен от правна гледна точка. Германия твърди, че Полша се е отказала от правото си на военни репарации през 1953 г. като част от споразумение, с което нейният съюзник от Източния блок, Източна Германия, е отстъпила територии отвъд границата Одер-Ниса на Полша и Русия. Настоящото полско правителство твърди, че отказът е бил договорен под натиска на Съветския съюз. Освен това Германия твърди, че всички нерешени въпроси, свързани с репарациите, са били уредени със споразумението 2+4 между Великобритания, Франция, Съветския съюз и Съединените щати, което запечата обединението през 1990 г.

В края на 2025 г. новоназначеният германски посланик във Варшава, Мигел Бергер, изрази своето недоволство. „Понякога имам впечатлението, че някои хора, които говорят за репарации, го правят, защото може би не искат полско-германските отношения да се развиват положително“, каза той пред полска телевизия. В социалните медии той отиде още по-далеч, като заяви, че тези искания подклаждат разделения, които помагат само на руския президент Владимир Путин – на което политиците от ПиС отговориха с още по-голяма ярост и цикълът продължи.

Междувременно се постига напредък с малки стъпки, като връщането на артефакти, ограбени по време на войната. Дългоочакваният мемориал на полските жертви на нацистите в Берлин обаче все още не е напълно реализиран; временен камък е бил открит, но окончателният паметник изглежда все още далеч.

Резултатите от полските президентски избори през май миналата година сложиха край на надеждите за размразяване на отношенията. Против всички очаквания, ултранационалистът Карол Навроцки победи кмета на Варшава Рафал Тшасковски, кандидатът на Гражданската платформа.

Полската конституция, създадена в посткомунистическата ера в началото на 90-те години, за да попречи на всеки лидер да натрупа прекалено много власт, вместо това доведе до застой през последното десетилетие, когато постовете на президент и министър-председател бяха заети от радикално различни партии.

Навроцки състави свой собствен апарат за външна политика. Докато Туск се стреми да доближи Полша до сърцевината на процеса на вземане на решения в Европейския съюз, Навроцки се приобщи твърдо към MAGA, подкрепяйки Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп. Всъщност Вашингтон направи всичко възможно, за да помогне на Навроцки да бъде избран, като го покани в Белия дом в разгара на кампанията и получи официална подкрепа от Кристи Ноем, секретар по вътрешната сигурност на президента Доналд Тръмп, когато тя посети Полша, за да присъства на среща на Консервативната политическа конференция (CPAC).

Политиците от ПиС са топло посрещани във Вашингтон на събитията на CPAC, докато официалният полски посланик – отговорен пред Туск и неговия външен министър Радослав Сикорски – се бори да получи достъп. Когато Навроцки отиде да се срещне с Тръмп за втори път в рамките на четири месеца, този път като президент, той наруши традицията и не покани никого от външното министерство на срещата.

Съединените щати, които ще бъдат домакини на следващата среща на Г-20 през декември във Флорида, според информациите обмислят да поканят Навроцки вместо Туск. Стратегията за национална сигурност ясно показва намерението на администрацията на Тръмп да отслаби ЕС и да подкрепи десните националисти в Европа, независимо дали те са на власт, както в Чехия, Унгария и Италия, споделят властта, както в Полша, или се борят за нея, както във Франция и Германия.

Все пак войнственият подход на Полша към Германия не се диктува изцяло от Тръмп; голяма част от него е отпреди него. Качински, дългогодишният лидер на ПиС, формулира настоящата националистическа реторика през 2000-те години, като разглеждаше ЕС като гнездо на либерални пороци, а Германия като движеща сила зад него. Той редовно заявяваше, че Полша е застрашена от тези две заплахи, говореше за „Четвърти райх“ и описваше Туск като „германски агент“, изявление, за което получи рядко срещано парламентарно порицание.

Един исторически момент се използва срещу Туск отново и отново: фактът, че дядо му е служил във въоръжените сили на нацистка Германия по време на войната. Това разкритие беше счетено за един от ключовите фактори за поражението на Туск на президентските избори през 2005 г. Загубено в шума беше, че Йозеф Туск не е имал избор да се запише в армията и по-късно да дезертира, за да се присъедини към множеството поляци, които са се борили срещу Адолф Хитлер.

Всичко това поставя в дилема германския канцлер Фридрих Мерц, който спази предизборното си обещание да посети Париж и Варшава веднага след встъпването си в длъжност през май миналата година, като приветства „ново начало“ в германско-полските отношения. Предвид напрежението в отношенията си с Франция, Германия би желала да засили сътрудничеството си с Полша, особено в подкрепата на Украйна и противодействието на Русия. Тези дипломатически усилия продължават. Тристранният Ваймарски триъгълник, състоящ се от правителствата в Париж, Берлин и Варшава, бе възстановен. Но като цяло напрежението е очевидно.

Едностранното решение на Германия от миналата година да въведе имиграционни проверки на границата с Полша разгневи Варшава. Когато германската полиция започна да връща мигранти и търсещи убежище, самопровъзгласени „граждански патрули“ се събраха на полската страна на границата в опит да ги спрат. С нарастването на натиска върху Туск, той беше принуден да възкликне, че „търпението на Полша се изчерпва“. Неговото правителство въведе ответни проверки на полската страна на границата и макар че оттогава те бяха ограничени и от двете страни, не е нужно много, за да се възпламенят отново напреженията.

/БГНЕС/