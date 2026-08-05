Украинската жп компания търси нови маршрути за износ на зърно заради руските атаки на пристанищата

Украинският държавен железопътен оператор се стреми да добави нови маршрути за износ за изключително важната реколта от зърно на страната, след като руски атаки срещу черноморските ѝ пристанища ограничиха доставките, предава Bloomberg.

При ескалиращите военни действия между Киев и Москва двете страни нанесоха през последните седмици удари срещу ключова инфраструктура за износ на зърно. Руските атаки нарушиха потоците от Одеса, която обработва около 90% от украинските доставки на зърно. Това е огромен удар за Украйна, която миналата година постигна половината от приходите си от износ от сектора на земеделието.

Държавният железопътен оператор „Укрзализница“ преговаря със съседни страни за разширяване на транзитните коридори, съобщи главният изпълнителен директор Олександър Петровский. Тя вече отклонява част от зърното към дунавските пристанища, румънското пристанище Констанца, Словакия и Унгария, допълни той.

„В момента диверсифицираме маршрутите за износ. Смятам, че положението в пристанищата в Одеса ще бъде по-добро, но все още изграждаме алтернативни маршрути“, заяви главният изпълнителен директор.

Черноморският регион доминара в световната търговия със зърно – Русия и Украйна отговарят за над едва четвърт от глобалния износ. Графика: Bloomberg LP

Но железопътният транспорт в съчетание с маршрута по река Дунав може да поеме едва една трета от капацитета на черноморските пристанища на Украйна, съобщи земеделският министър Тарас Висоцкий.

В сътрудничество с партньорите си железопътната компания може да обработи максимум 1 млн. тона зърно на месец, заяви той. Вариантът с Дунав също е ограничен заради рекордно ниските нива на водата на втората по дължина река в Европа, които засягат корабоплаването.

"Най-големият ни проблем е затварянето на пристанищата в Голяма Одеса, те нямат алтернатива. Сигурността е най-важна от всичко. Корабите не плават, тъй като Русия пряко ги атакува“, добави Висоцкий.

Ако доставките през Одеса не бъдат възстановени, Украйна може да изчерпа капацитета си за складиране на зърно до началото на ноември, съобщи Министерството на земеделието.

Украинският президент Володимир Зеленски, който очаква правителството му да изготви списък с мерки тази седмица за диверсифициране на маршрутите за износ, предупреди, че нарушаването на доставките на зърно може да предизвика криза с разходите за живот в Близкия изток и Северна Африка.