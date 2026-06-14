Великобритания задържа в Ламанша танкер от сенчестия флот на Русия

Британските въоръжени сили задържаха танкер от сенчестия флот на Русия, което е поредният опит на европейските страни да задушат ключов източник на приходи от петрол за Москва, съобщава Politico.

Командоси от Кралската морска пехота са се качили на борда на санкционирания петролен танкер Smyrtos, докато той преминава през Ламанша през нощта, посочва британското министерство на отбраната. Акцията е била подкрепена от различни военни средства, включително патрулен самолет P-8, самолет на Maritime Air Group и фрегата HMS Sutherland.

„Тази успешна операция нанася пореден удар на Русия и напомня на онези, които подкрепят войната на [руския президент Владимир] Путин в Украйна, че няма да им позволим да се скрият“, заяви британският премиер Киър Стармър в публикация в социалната платформа X.

Корабът, плаващ под флага на Камерун, ще бъде преместен на южното крайбрежие на Англия и ще бъде огледан щателно за евентуални екологични и други нарушения, съобщи министерството.

Инцидентът бележи първия път, когато Великобритания прехваща свързан с Русия кораб, откакто Москва започна своята война в Украйна преди повече от четири години.

Франция, Естония и Финландия вече са прихващали подозрителни кораби, докато европейските поддръжници на Украйна все по-често избират по-решителен подход при прилагането на санкции срещу Русия.

Кралският флот не е извършвал никакви конфискации на кораби, свързани с Русия, поради опасения, че поддръжката на корабите ще струва десетки милиони паунда, разкрива Times.

След като Г-7 наложи ценови лимит на руския петролен износ през 2022 г., Москва разчита на разрастващата се мрежа от остарели танкери с непрозрачни структури на собственост и малко известни застрахователни компании. Страната разчита на над 700 от тези танкери, за да изнася три четвърти от петрола си.

В отговор на това Европейският съюз (ЕС) и Обединеното кралство наложиха санкции върху над 600 кораба, свързани с Русия.

„Русия разчита на своя сенчест флот, за да финансира конфликта си в Украйна, а нашето възпиране нанася удар на незаконната война на Путин“, заяви британският министър на отбраната Дан Джарвис.