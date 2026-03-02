ЕС обмисля да конфискува петрола в задържаните танкери от "сенчестия флот"

Европейският съюз (ЕС) може да започне да конфискува петрола от задържаните танкери от "сенчестия флот". Промени в европейското законодателство в тази посока са били обсъдени по време на посещението на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фо дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща в Киев на 24 февруари, стана ясно от онлайн разговор на украинския президент Володимир Зеленски с журналисти.

"Смятам, че това е правилно решение", коментира той и допълни, че в момента проверките на ЕС само забавят доставките, но не намаляват приходите на Русия от продажбите на петрол в нарушение на санкциите.

През почивните дни Военноморските сили на Белгия, с подкрепата на Франция, задържаха танкер, плаващ под флага на Гвинея, в рамките на операцията Blue Intruder ("Син натрапник"). Корабът, вписан в списъците със санкции и на САЩ, и на ЕС, е плавал с изключен траспондер в периода 2 октомври 2025 г. - 1 февруари 2026 г. и се е насочвал към Русия.

Белгийските власти проверяват документите на кораба по подозрение, че са фалшиви и че танкерът е имал фалшива регистрация в Гвинея. Има данни, че през последните месеци е сменял на няколко пъти флага, под който е плавал. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен коментира, цитиран от France 24, че танкерите от "сенчестия флот" ще бъдат иззети един по един.

През януари Франция задържа танкера Grinch в Средиземно море, но месец по-късно го освободи, след като собственикът му плати глоба от "няколко милиона евро", припомня Sky News.

В края на миналата година Украйна удари няколко танкера в Черно море, движещи се близо до териториалните води на Турция. Това предизвика реакцията на Анкара, която изрази опасения за влошаване на търговското корабоплаване, както и за опасността за околната среда, въпреки че атакуваните с дронове танкери бяха празни. След това танкерите промениха маршрута си и вече преминават през териториалните води на Турция, избягвайки така украинските дронове.

В своето интервю Зеленски коментира и спрените доставки по петролопровода "Дружба" и възможна среща със словашкия премиер Роберт Фицо. Украинският президент го е поканил да посети Киев и "да спрат да си говорят през социалните мрежи", на което първоначално Фицо се е съгласил, а след това написа в своя профил във Facebook, че ще се срещнат в "страна от ЕС, която Зеленски често посещава".

"Не разбирам много тази реакция. Първо, защото той се съгласи да дойде в Украйна, а, от друга страна, тук се намира петролопровода. Защо трябва да ходим някъде другаде", допълни още украинският президент.

Унгария и Словакия обвиниха Киев, че спира доставките по "Дружба" по политически причини. Според двете държави няма техническа причина, която да блокира работата на петролопровода. Зеленски избегна да отговори на въпрос за съвместата проверка на състоянието на петролопровода "Дружба", която поиска унгарския премиер Виктор Орбан.