Европейските гости ще отидат с празни ръце в Киев за четвъртата годишнина от войната

Външните министри на страните от Европейския съюз не постигнаха съгласие за 20-ия пакет със санкции срещу Русия, които Европейската комисия подготви в навечерието на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война в Украйна. Пакетът предвижда мерки срещу танкери от т.нар. "сенчест флот", използвани от Русия да превозва своя петрол в нарушение на санкциите на Запада, както и други ограничения.

"Наистина много съжалявам, че не успяхме да постигнем споразумение днес, отчитайки, че утре е тъжната годишнина от началото на войната и ние наистина искахме да кажем на Украйна, че подължаваме да я подкрепяме, но и оказваме натиск срещу Русия, за да спре тази война", посочи върховният представител на ЕС по въпросите на въшната политика Кая Калас по време на брифинг след срещата на министрите на външните работи.

За да отбележат датата в Киев, утре ще бъдат председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и лидерите на "Коалицията на желаещите" френския президент Еманюел Макрон и премиера на Великобритания Киър Стармър. Те няма да могат да съобщят за новите санкции срещу Русия, както и за отпускането на заема от 90 млрд. евро, който също беше блокиран от Унгария. Киев съобщи, че без финансовата подкрепа от ЕС ще изпадне в колапс през април. Международният валутен фонд (МВФ) също обвързва отпускането на 8 млрд. долара помощ за Украйна със заема от ЕС.

План Б, ако Унгария не вдигне ветото си, може да се окаже План А - замразените руски активи, стана ясно още от думите на Калас, но работата тепърва предстои.

Калас обърна внимание, че и в други случаи се е стигало до съпротивата на Унгария и Словакия по отношение на мерки, свързани с Украйна, и допълни, че работата продължава, макар че постигането на съгласие не е лесно.

Унгария и Словакия решиха да блокират санкциите срещу Русия заради спрените доставки на петрол по "Дружба". От Европейската комисия (ЕК) съобщиха, че ситуацията в момента е такава, че тръбите са повредени при руска атака в края на януари, а Украйна е потвърдила ангажимента си да поправи съоръженията. Говорителят Анна-Кайса Итконен обаче не уточни дали украинците са дали срок за този ремонт. Темата ще бъде дискутирана в работна група на техническо ниво, която ще заседава в сряда (25 февруари).

Приоритет за Украйна е енергийната мрежа и възстановяването на топлоподаването в моменти, когато температурите са под нулата и хората замръзват в домовете си, а не петролопровод, "по който някой получава евтин петрол", заяви от своя страна Кая Калас. Тя припомни, че руските атаки с дронове и ракети са унищожили 80% от енергийната инфраструктура на страната.

Унгария се възползва от своите права, за да постигне други цели

Още преди заседанието Калас се съмняваше, че санкциите ще бъдат одобрени. Тя каза още, че мотивите, с които Унгария блокира 20-ия санкционен пакет, нямат връзка с него и очаква Будапеща да обясни мотивите си да наложи вето.

Пред репортерите пред залата повечето външни министри изказаха подкрепата си за Украйна и определиха действията на Унгария като неприемливи. Външният министър на Литва Кестутис Будрис коментира, че Унгария се възползва от всички права, които им дава европейското членство, за да постигне други цели.

Според него Европейската комисия има своите „трикове“, за да получи одобрението - „малко заплахи, малко финансови стимули“ и съгласието ще бъде постигнато, но допълни, че така не може да продължава и посочи, че ЕС има други механизми, включително и чл. 7 от Договора за ЕС, който отнема правото на глас на държава от общността, която нарушава принципите и общите ценности, за да намери трайно решение.

Полският външен министър Радослав Шикорски пък коментира, че би очаквал повече солидарност от Унгария, която два пъти е била атакувана от армията на СССР, чийто правоприемник е Русия, през 20-и век. Чрез контролирани медии премиерът Виктор Орбан опитва да промени представите кой е жертвата на агресията, допълни той.

Шикорски също така обърна внимание, че санкциите на ЕС целят да ограничат възможността на руския президент Владимир Путин да финансира своята военна машина, а покупката на петрол и природен газ от Русия не работи в тази насока. Будрис пък допълни, че ЕС може да наложи повече санкции, включително срещу „Росатом“ или „Лукойл“, визирайки мерките на САЩ.

Преди ден Унгария заяви, че ще блокира всяко решение, свързано с Украйна, докато не бъде подновена работата на петролопровода „Дружба“, повреден при руска атака в края на януари. Това се отнася и до заема в размер на 90 млрд. евро, който ЕС одобри в края на миналата година.

В брифинга на Европейската комисия в Брюксел обаче бяха категорични, че Виктор Орбан е одобрил решението на съвета за отпускане на заем за Украйна през декември. Говорител на комисията заяви, че очаква и призова всички лидери да спазват дадените си обещания и ангажименти.

Могат ли Словакия и Унгария да „спрат тока“за Украйна?

Междувременно Словакия и Унгария заплашиха да прекъснат доставките на газ и на електроенергия, след като спряха доставките на дизел за Украйна. На Киев се налага да купува електроенергия и газ, след като руските ракетни удари унищожиха почти цялата генерираща мощност, с изключение на ядрените централи, и газови съоръжения. Той прави това на пазарен принцип от европейския пазар, а не от страните членки, каза Анна-Кайса Итконен по време на редовния брифинг на ЕК в Брюксел. Тя допълни, че при това положение прекъсване на доставките може да се случи само при авария или заплаха за сигурността.

В Украйна коментират, че дори и двете страни да изпълнят заплахите си, ще могат да внесат електроенергия от Полша и Румъния. Количествата няма да са достатъчни, но ситуацията няма да е катастрофална за страната, поясниха енергийни експерти пред местни медии.

Без щети в Украйна останаха като цяло само ядрените централи, но и те работят с намален капацитет заради прекъсванията на подстанциите и поражения по мрежата. Това наложи вноса на електроенергия, а в някои моменти и авариен внос, за да бъде стабилизирана системата. В редица украински градове, включително и в столицата Киев ток има по 4-5 часа дневно.