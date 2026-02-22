ЦРУ и МИ6 надцениха Русия, чакайки Путин да превземе Киев за няколко седмици

Още в края на ноември 2021 година разузнавателните агенции на САЩ и Великобритания ЦРУ и МИ6 предупреждават за готвено от Русия нахлуване в Украйна. Това е огромен успех, но едновременно с това и пълен провал за двете служби - те наистина разбират плановете, които са достояние на ограничен кръг в Кремъл, но не оценяват резултата, защото действително са смятали, че руските военни ще успеят да приключат за няколко седмици.

Това разказва обширен материал на The Guardian, посветен на предстоящата четвърта годишина от началото на пълномащабната война в Украйна. Журналистите от медията са провели стотици интервюта с дипломати и представители на различни държави, участвали в събитията.

Според първите оценки Русия ще успее да превземе Киев в рамките на няколко седмици, ще сменят правителството (като в плановете им влиза включително и убийството на президента Володимир Зеленски), а след това украинците ще се прегрупират и ще започнат партизанска война.

По един или друг начин тези предупреждения и доклади изтичаха в медийното пространство, още повече, че Русия и Беларус започнаха мащабно учение през септември и струпаха над 100 хил. души близо до границата с Украйна. Но в Европа неглижираха данните - френският президент Еманюел Макрон отбелязваше, че лично руският президент Владимир Путин го е уверил, че война няма да има. Германските служби също не подкрепят заключенията на своите колеги от САЩ и Великобритания.

Според източници на The Guardian те задават погрешния въпрос: "Защо Путин би го направил?", смятайки руския президент за рационален, а не "Защо Путин не би го направил?".

Сред европейците също така има и съмнения, защото много от тях си спомнят доклади с разузнавателна информация, които са получили за Ирак през 2003 година и които се оказаха фалшиви.

Нещо повече - на среща в Брюксел между представителите на службите са се изказали опасения, че ако НАТО излезе с твърда реакция, това може със сигурност да провокира атака, за каквато ЦРУ и МИ6 предупреждава, че може да има. Представителите на САЩ и Великобритания тогава започват да премислят много внимателно думите си, за да не дадат извинение за нахлуване.

Грешките на Киев и на Кремъл

Руското разузнаване също се проваля при планирането на операцията в Украйна. Според източници от западни служби в Москва вярват, че едва 10% от украинците ще се борят срещу руската инвазия. Останалите или ще са доволни, или неохотно ще приемат действията на руснаците, смятат в Москва. Вероятно много тесният кръг, в който се планира операцията, също е помогнал за разпространението на погрешни заключения.

В Полша виждат точно обратните настроения в украинското общество и затова смятат, че Путин в крайна сметка ще се откаже от мащабна инвазия, или най-много ще се ограничи до Донецка и Луганска област.

Украинските власти също търпят критика, че не се готвят за войната, но според британското издание това не е така. Украйна има своите данни и също очаква войната, но президентът ѝ Володимир Зеленски предпочита да не създава паника, макар че военните тайно се готвят за война.

Една от първите задачи, поставена от бившия вече главнокомандващ украинската армия ген. Валерий Залужний е да размести системите за противовъздушна отбрана и да прехвърли военни части от запад на изток. Всичко това се прави нощем, за да не се предизвика паника, а и да не стигне информацията до Москва. Именно тук е един от първите конфликти между президента Зеленски и ген. Залужний - военният е предлагал да бъде обявено военно положение и подготовката да бъде публична.

Опасенията на президента обаче са, че изплашени украинците и бизнесът ще напуснат страната, а изпаднала в икономическа криза Украйна ще бъде съвсем лесна жертва на руската армия. Още повече, че сигналите от Запад са противоречиви, а контактите, които са запазени с Кремъл (на бившия вече началник на кабинета Андрий Ермак с неговия колега в Кремъл Дмитрий Козак) казват, че атака няма да последва.

Тайните на Путин

Според разузнаването днес Козак просто не са бил наясно с плановете, които са държани в голяма тайна. Според източници на The Guardian дори и външният министър Сергей Лавров и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков са били в неведение. На 21 февруари политическият елит е събран в Кремъл, за да обявят, че Москва признава независимостта на Донецката и на Луганската народна република. Това е било шок за повечето от тях, включително и за ръководителят на въшното разузнаване Сергей Наришкин, който заеква и обърква отговорите си по време на заседанието, излъчвано пряко по телевизията.

Нападението рискува да прекъсне всички отношения между Русия и Европа, сочат анализите ето защо и повечето хора в Европа не вярват, че Москва ще се реши да нахлуе в Украйна.

Украйна не получава никаква подкрепа в първите месеци

След обявяването на независимостта на ДНР и ЛНР в Киев вече приемат официално мерки по преместване на армията, но все още не обявяват извънредно положение. Разузнаването има данни, че се готви атентат срещу Зеленски.

CNN също цитира свои източници, че руски наемници са се настанили в апартаменти в близост до президентвото със задача да убият или отвлекат президента, ако той не избяга от Киев след началото на военните действия.

Зеленски отказва да напусне столицата, а източници от неговата охрана казват, че дори не са разработвали план за евакуация. Затова и няколко западни лидери предлагат да изведат президента поне от столицата, което е отхвърлено, и се твърди, че Зеленски е отговорил на американския президент Джо Байдън, че "не се нуждае от превоз, а от оръжие".

Но още преди руското нахлуване, когато Украйна пита за военна подкрепа и модерни оръжия, получава твърд отказ. Причината е много проста - никой на Запад не вярва, че Киев ще издържи дълго на атаката и не искат съвременни оръжия да попаднат в руски ръце и евентуално - да бъдат използвани срещу своите създатели.

Съветът от Белия дом, който получава външният министър Дмитро Кулеба е: "Копайте окопи, момчета".

"Ако ни атакувате, ще видите лицата ни"

В сутрешните часове на 24 февруари 2022 година Русия нападна Украйна, а украинският президент записа обръщение към руския народ на руски език, който вече не използва. "Ако ни атакувате, ще видите лицата ни, не гърбовете ни", заяви той, призовавайки руснаците да окажат натиск срещу властта и атаката да бъде прекратена.

След това обръщенията - директно към хората в различни страни, става запазена марка за украинския президент, допълва и CNN и това му осигурява широка подкрепа.

Според близки до Зеленски преди нахлуването той е опитал да проведе разговор с Путин, но не е успял. След това е използвал своите западни колеги - британския премиер Борис Джонсън, Джо Байдън и други като посредници, но без успех.

На 24 февруари Путин посрещна в Москва премиерът на Пакистан Имран Хан, по време на който случващото се в Украйна дори не се споменава. След разговорите руският президент кани Хан на непланиран обяд и тогава пакистанският лидер се осмелява да попита за операцията в Украйна. "Не се тревожи - ще свърши след няколко седмици", е отговорът, който получава.