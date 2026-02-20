Володимир Зеленски: Украйна не губи войната, но победата струва скъпо

Украйна няма да загуби войната, а въпросът е дали ще спечели и този въпрос е скъпоструващ, каза в интервю за AFP украинският президент Володимир Зеленски в Киев. Агенцията отбелязва, че ситуацията е трудна за Украйна, след като американският президент Доналд Тръмп оказва натиск за бърз край на войната, Русия нанася масирани удари по енергийната система, оставяйки градовете без ток и топлоснабдяване в момент, когато температурите паднаха под -20°С.

"И американците, и руснаците казват, че ако искате войната да свърши утре,изтеглете се от Донбас", каза украинският президент.

Именно териториите са били основната тема в разговорите между Украйна и Русия, провели се в Женева, а преди това и в Абу Даби, при посредничеството на САЩ. Според AFP двете страни нямат напредък и войната продължава. Москва декларира, че ще получи цялата територия на Донецка област по един, или друг начин. Украйна все още държи под контрол около 20% от областта и според военни анализатори следва една от най-укрепените линии в украинската защита.

Зад нея следват километри поля и в Украйна оценяват загубата на този отбранителен вал като възможност за следващо масирано настъпление, което може да доведе до окупирането на цялата територия.

Зеленски обаче отбелязва и успех при набиращи сила контраатаки в Запорожка област. "Няма да навлизам в твърде много подробности", каза той и допълни, че Украйна си е върнала 300 кв. км, но без да уточни за какъв период.

Преди няколко дни AFP изчисли на базата на публични данни на мозъчни тръстове и военни анализатори, че Украйна си връща земи с темпо, което не е виждано от контраофанзивата през лятото на 2023 година. Украинският президент призна в своето интервю, че военните се възползват от спирането на Starlink, но също така и че украинците също са имали проблеми с блокирането на услугата. "Има проблеми и предизвикателства", допълни той.

Украйна преговаря активно за гаранции за сигурност от партньорите и една от тях са европейски войски. Пред AFP Зеленски казва, че би искал да ги види по-близо до бойното поле. Преди някоко дни по време на Мюнхенската конференция за сигурност той призна, че украинците не искат да се борят сами, но и че се страхува да поиска подкрепата на чужди войски, за да не изплаши съюзниците.