Изненадващо Украйна си връща територии със скоростта от настъплението през 2023 г.

В периода между 11 и 15 февруари Украйна си е върнала около 200 кв. км територии - скорост, която военните не са постигали от лятото на 2023 година, когато бяха в настъпление. Това показват анализи на AFP на базата на открити източници и докладите на Института за изучаване на войната (ISW) за хода на бойните действия.

Основно става въпрос за територии в Запорожката област, където до голяма степен е "изтрит" напредъкът на руските части през миналото лято. В последните дни руските военни кореспонденти съобщават за атаки на украинците в Запорожката област - около Хуляйполе, както и в западните части на областта - между Приморск (на брега на Каховското езеро) и Степногирск. За част от успехите руските военни наблюдатели обвиняват серии от фалшиви доклади за напредък, изпращани в последните месеци до ръководителите на руската армия.

Контраофанзива или не?

Украинските военни анализатори се въздържат да обявят това за контранастъпление, обяснявайки, че става въпрос за локални и ограничени действия за подобряване на позиции, макар че дълбочината на пробивите в някои места достига до 10 км. Целта като цяло е удържането на линии, с което да бъдат провалени руските планове за лятото.

Ако Украйна успее да се задържи устойчиво на териториите, върху които си върна контрола в източните части, до голяма степен ще бъдат спрени опитите за настъпление към град Запорожие. Руските анализатори отбелязват, че ако не контраофанзива, то това, което правят украинците, прилича на "мащабно разузнаване", което предшества такова настъпление.

Има данни и за възстановен контрол над територии в Харковска област и около Костянтинивка.

Според наблюдателите украинските атаки са ефект от спирането на Starlink. Руските военни кореспонденти свидетелстват, че блокирането на услугата, забелязано на 5 февруари, пречи на комуникациите между отделните военни част. Те критикуват остро липсата на руска алтернатива. Допълнително проблем се оказаха и усилията на "Роскомнадзор" за блокиране на работата на няколко приложения, включително и Telegram. Руските военни използват затворени канали за комуникация помежду си.

Но и преди това, в края на 2025 година, Украйна успя да извърши няколко пробива, с което блокира руските намерения. През есента полкът "Азов" стабилизира ситуацията около Добропиля и защити позициите, които украинците все още удържат в Покровск и Мирнохрад. Малко по-късно Украйна успя да отблъсне руските военни, навлезли в Купянск, макар че руският президент Владимир Путин да го обяви за напълно окупиран и да покани журналисти, за да се уверят в това.

Вместо това обаче в града се появи украинският президент Володимир Зеленски.

Снимка: President.gov.ua

Ударите по енергийните съоръжения на Украйна продължават

Спирането на Starlink не е засегнало работата на далекобойните дронове, макар че именно засичането на "Геран" (сглобени в Русия ирански дронове Shahed) с терминали за по-ефективно ръчно насочване, както и нанесените няколко масирани удара по гражданска инфраструктура с тях, всъщност станаха причината Киев да поиска блокирането на услугата. Сега руснаците използват други варианти за сателитно насочване на дроновете - мрежата Mesh.

В Киев отбелязват, че ударите по енергийни съоръжения продължават. В ранните часове на 17 февруари Русия нанесе петият комбиниран удар от началото на месеца, използвайки общо 29 ракети, от които четири балистични "Искандер - М".

Сводката на Военно-въздушните сили на Украйна показа, че са унищожени общо 25 крилати ракети от различни видове, както и 367 дрона от изстреляни общо 396. Има данни за директни попадения на 18 дрона и четирите балистични ракети в 8 локации. Говорителят на ВВС на Украйна Юрий Ихнат коментира, че балистичните ракети се унищожават само от комплексите Patriot, които "трябва да са в нужното време на нужното място". В последните години Украйна отчита, че има нужда от поне 25 системи Patriot и е готова да ги купи или наеме от съюзниците си, но исканията остават без реакция.

Една от целите на руските ракети тази нощ е мрежата в Одеса. По данни на енергийната компания ДТЕК щетите са сериозни, а украинският президент отбеляза в социалните мрежи, че без ток, парно и вода са десетки хиляди души в града.

Нанесени са щети още по жилищни сгради и жп инфраструктура.

Междувременно в Женева се провежда нов кръг от преговори за мир между Русия, Украйна и САЩ. По непотвърдена информация основната тема ще бъде енергийно примирие и териториални отстъпки. Досега Русия не отстъпва от искането да получи контрол над Донецка област, макар че не го е постигнала по военен път. Като отстъпка Москва представя спирането на бойните действия по линията на съприкосновението в Запорожка и Херсонска област.