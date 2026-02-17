Преговорите за мир започват с масиран руски ракетен удар и подновени украински атаки

Очаквано Русия нанесе нов масиран комбиниран удар по украинските градове в навечерието на следващия кръг от преговорите за мир, който ще се проведе по-късно днес в Женева. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в своето вечерно обръщение за 1454-ия ден от пълномащабната война, че има разузнавателни данни за готвената атака и призова да не се пренебрегват сигналите за въздушна атака.

Съобщенията на Военно-въздушните сили (ВВС) на Украйна показват, че основни цели на този етап са Днипро, Полтава и Одеса, както и западните части. Ракетни удари са насочени към ТЕЦ в Ивано-Франковск и по газовите съоръжения в Стрий (Лвовска област). Ракетната атака продължава и в ранните часове на 17 февруари и информацията за щетите се уточнява.

Украински наблюдатели също отбелязаха предислоциране на стратегическа авиация на военни летища - на авиобазата "Украинка" (Амурска област), от където бяха вдигнати стратегическите бомбардировачи Ту-160, както и в базата "Оленя" (Мурманска област), откъдето излетяха Ту-95.

Метеоролозите в Украйна предупреждават за нова студена вълна, която ще обхване Украйна в следващите дни, а обилните снеговалежи затрудняват работата на системите за противовъздушна отбрана, включително и на украинските изтребители F-16.

Опитни ветерани от САЩ и Нидерландия пилотират украинските F-16?

Публикация във френското Intelligence Online посочва, че в последните седмици при пълна секретност е сформирана група от опитни ветерани от САЩ и Нидерландия, която заедно с украинските пилоти работи по защитата на небето над Украйна от руските ракети и дронове. Изданието се позовава на наличието на система за прихващане на цели, засечена при изтребителите, работата с която изисква дълга практика.

Руски военни кореспонденти обаче смятат, че публикацията цели да покаже, че европейците са страна в конфликта и трябва да участват в преговорите за мир в Украйна. Според военни анализатори работата със системата изисква часове практика, за която украинските пилоти са имали възможност да придобият от август 2024 година насам с операциите по защита от руските дронове. Украйна използва своите F-16 ограничено - основно като част от системата си за ПВО, а не толкова за бойни мисии.

Украйна спря да се сдържа и поднови ударите в руския тил

Украйна поднови атаките в руския тил, които беше ограничила съществено в последния месец. Официално няма съобщения за сдържане, но това може да е свързано с водените през януари два кръга от преговори в Абу Даби. Те доведоха до обмен на част от военнопленниците, които държат двете воюващи страни.

За три дни Русия не атакува и енергийни съоръжения и според изявления от американския президент Доналд Тръмп това е по негова лична молба и е свързано с желанието да бъдат защитени цивилни жители в условията на студената зима. Русия поднови атаките в пика на ледената вълна, когато температурите в Украйна паднаха под -20°С дори и през деня. От Белия дом заявиха, че няма нарушени обещания.

След украински въздушни атаки през уикенда руските власти съобщиха за поражения по 750-киловолтова подстанция в Брянска област, което доведе до частично спиране на електроподаването в областта, както и за невъзможност за ремонт на топлофикационната мрежа в Белгородска област след множеството удари по ТЕЦ "Луч" в Белгород.

В нощта срещу 17 февруари има нови удари на дронове в Илск (Краснодарския край), след които се съобщава за голям пожар в местната рафинерия. Има данни и за попадения и пожар в жп депо.

Руски кореспонденти съобщават за серия от взривове в Ижевск (Удмуртска република), където има заводи от оръжейната индустрия. Кметът Александър Бречалов отмени учебните занятия за днес, което е потвърждение за атаките. В социалните мрежи се разпространяват видеа от атаки в Казан (Татарстан).

Има съобщения и за масирана атака към окупирания през 2014 година Крим. Местните жители съобщават за взривове и последвали детонации на летище "Белбек", както и на летище "Кама" и в Севастопол.

Назначените от Русия власти в Мелитопол също отбелязват свалени дронове над града.

По данни на Министерството на отбраната на Русия в нощта срещу 17 февруари са свалени 151 украински дрона - основно над Черно море (50) и Азовско море (29). В Краснодарския край е отразена масирана атака и свалени 18 дрона, а над окупирания Крим - 38 дрона.

Швейцария продължават тристранните преговори за мир

На този фон в Женева продължават тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ за края на войната. Украинският президент съобщи, че преговорният екип е вече в Швейцария. "Измина почти година на активна дипломация", отбеляза още Зеленски в своето вечерно обръщение и допълни, че за това време Киев е приел "всички реалистични предложения на САЩ, като започнем с прекратяване на огъня". В същото време американският президент Доналд Тръмп каза от борда на самолета напът за Вашингтон след уикенда, че е "по-добре Украйна да седне на масата за преговорите".

По време на дискусиите в Мюнхенската конференция за сигурност беше коментирано, че 2025 година е била най-смъртоносната за украинските граждани след мащабните атаки по украинските градове и опитите да бъде унищожена енергийната система, започнали от есента на 2025 година.

Изненадващо преди отпътуването на руската делегация говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи за разширяване на състава. Освен ръководителя - помощника на президента Владимир Мединский, бивш министър на културата и смятан за очевидно понижение на нивото на преговорния състав спрямо Абу Даби, в Женева ще присъства още и зам.-министърът на външните работи Михаил Галузин.

Част от делегацията е и основният преговарящ от Абу Даби - ръководителя на военното разузнаване Игор Костюков, каза още Песков.

Делегацията е инструктирана да преговаря в "в духа от Анкъридж".

В Женева ще бъде дискутирано енергийно примирие

Според информация на ТАСС в Женева ще бъде обсъдено енергийно примирие, както и ще бъде направен опит за очертаване на рамково споразумение за мир.

От есента до сега руските въздушни атаки са извадили от строя 8,5 гигавата производствени енергийни мощности, включително и топлоцентрали, а също и подстанции. Заради атаките по енергийната инфраструктура ядрените централи са с намален капацитет на работа и в момента Украйна разчита основно на внос на електроенергия. Руските удари обаче се насочват и към частите от мрежата в Западна Украйна, свързана с европейската енергийна система.

По неофициални данни в Украйна към края на януари работят към 1500-2000 генератора, мобилни котли и различни зарядни станции. Преди дни официалният вносител на зарядни станции Eco Flow в Украйна съобщи, че от началото на пълномащабната война до февруари 2026 година в страната са купени станции с капацитет от около 3 гигавата, или три конвенционални ядрени реактора.

През тази седмица се очаква среща а сформирания в последните седмици енергиен "Рамщайн" (по подобие на формата, свързан с осигуряване на военната помощ за Киев) в Париж.

В Киев са категорични, че Кремъл използва въздушните удари за натиск, тъй като не успяват да направят пробив на бойното поле.

Ситуацията в западните части на Запорожка област се влошава за руснаците

Руски военни кореспонденти съобщават за рязко влошаване на ситуацията в западните части на фронта в Запорожкото направление и го свързват с лъжливи доклади за напредък. Според оценките украинските военни се опитват да укрепят позициите си в Приморск (на брега на Каховското езеро) и Степногирск, с което да блокират настъплението на руснаците към Запорожие.

Украинският Център за отбранителни стратегии обаче оценява, че Русия има възможност да подсили този фланг с резерви, макар и готвени за следващите етапи от настъплението.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 16 февруари показват отосително намаляване на интензивността на бойните действия. Регистрирани са 201 атаки спрямо 235 ден по-рано. Русия е извършила и 81 въздушни удара с 200 авиационни бомби, както и 2300 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 4500 fpv-дрона, което също представлява съществено намаление спрямо последните месеци.

Интензивни са боевете в Хуляйполе в източната част на Запорожката област, където ВСУ съобщава за 37 атаки през последното денонощие. Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки с бронирана техника, която е унищожена от руските дронове.

Украйна удържа позициите си в Покровското направление, където се съобщава за 42 атаки. Интензивни са боевете и в Лиманското (14 атаки) и в Костянтинивското направление (16 атаки). Руски военни кореспонденти съобщават за украински контраатаки в Харковска област - около Вовчанск. ВСУ съобщава за 11 атаки в това направление.