Ключов етап за ПАВЕЦ „Чаира“: Хидроагрегат №3 се връща в експлоатация

Хидроагрегат №3 на ПАВЕЦ "Чаира" е преминал успешно Държавна приемателна комисия и е получил Акт 16 днес (10 юни), съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

С този документ НЕК ще получи официално разрешение за ползване и въвеждане в редовна експлоатация на хидроагрегата. С това завършва финалният етап от възстановяването на съоръжението.

Комисията е удостоверила, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при стриктно спазване на всички изисквания на законодателство.

Най-голямата помпено-акумулираща централа на Балканите предоставя ключови балансиращи услуги в условията на все по-волатилни регионални електроенергийни пазари. Централата обаче спря работата си след неуспешни ремонти преди няколко години. Постепенно сега хидроагрегатите се възстановяват и ПАВЕЦ "Чаира" отново се връща в експлоатация.

НЕК продължава да работи и за връщането в експлоатация на хидроагрегат №1. Дейностите по възстановяването му се извършват от японската корпорация Toshiba съгласно приетия график. Очаква се възстановителните работи да завършат през 2028 г.

Също така НЕК подготвя и следващите стъпки по възстановяването на хидроагрегат №4.