ПАВЕЦ "Чаира" връща половината от генериращия си капацитет

Текат 72-часовите тестове и пробите след ремонта на Хидроагрегат 3 (ХА 3) на ПАВЕЦ "Чаира" и ако всичко е наред, централата ще върне половината от генериращия си капацитет - 432 мегавата от 864 мегавата. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на БНТ. По-късно днес (7 април) той ще инспектира свършеното след края на ремонта. ХА 3 ще работи в тестови режим, докато не получи акт 16.

Централата е важна за балансирането на системата, но спря работата си след неуспешни ремонти преди няколко години. Постепенно сега хидроагрегатите се възстановяват и ПАВЕЦ "Чаира" отново се връща в експлоатация.

България продължава да разчита и на Маришкия басейн за своята енергийна сигурност, каза още министърът. Според него качеството на въглищата е лошо, но това е местен енергоресус и може да стабилизира системата при срив на доставките. Трайчо Трайков е категоричен, че трансформацията в Българския енергиен холдинг (БЕХ) и изваждането на въглищните мощности от холдинга ще стане, когато е сигурно, че те ще останат жизнеспособни, колкото е необходимо.

Според него България трябва да задържи енергийни мощности с инерционен момент на работа (въглищни и ядрени централи, както и ВЕЦ), заради които системата е защитена от сривове като този през миналата пролет в Испания. Това е мотив, който служебното правителство използва при преговорите с Брюксел, допълни още енергийният министър.

От друга страна не трябва да се бавят и мерките за подкрепа на хората, чийто живот ще бъде засегнат от трансформацията. Трайков очерта няколко от тях - ранно пенсиониране и осигуряване на заплатите, които биха получавали работещите за срок от 5 години, осигуряване на нови икономически активности и други, които могат да се финансират от Фонда за справедлив преход.

"Глупост след глупост" за новите ядрени мощности

Колкото до новите ядрени мощности, енергийният министър се опасява, че се сключват множество договори за стотици милиони евро, а няма видим напредък. Преди дни той призова за ускоряване на работата по изграждането на двата нови блока в АЕЦ "Козлодуй".

Трайков коментира, че на базата на опита му около АЕЦ "Белене" и годините на забавяне има "усещането, че нещата не се случват както трябва" и се прави "глупост след глупост". "Да не се окаже, че АЕЦ "Белене" ще изглежда фотогенично спрямо тях", допълни още Трайков.

Има възможности за преговори с Botas

Енергийният министър коментира и договора с турската енергийна компания Botas. Според него той може да бъде работещи и се водят преговори. Има какво да предложим на турската страна, защото сме съседи и сме взаимнообвързани, категоричен беше Трайчо Трайков.

Този договор тежи на "Булгаргаз", защото ежедневно трябва да бъде плащано за разполагаемост. Компанията е в тежко финансово състояние и продължава да съществува, защото е държавна и държи лицензи. Тя не може да разгърне потенциала си на търговец, въпреки че това би било от голяма полза за държавата, защото не може да разчита на финансите си, допълни Трайков.

Той посочи, че "Булгаргаз" например може да отвори офис в САЩ и да преговаря директно със заводите за втечнен газ, за да получи добри оферти.