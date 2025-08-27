Кабинетът превежда на БЕХ 1,5 млрд. лв. за ПАВЕЦ "Чаира" и нови ядрени реактори

Правителството одобри увеличаване на капитала на Българския енергиен холдиг (БЕХ) чрез капиталова вноска в размер на 1,5 млрд. лева. Средствата идват от бюджета на Министерството на енергетиката под формата на вноска за увеличаване на капитала, съобщават от правителствената пресслужба след заседанието на кабинета днес (27 август). Преразпределението беше одобрено при актуализацията на бюджетната рамка в периода 2025 - 2028 година и няма да доведе до задълбочаване на дефицита.

Парите ще бъдат използвани за финансиране на проекти като ПАВЕЦ "Чаира", новите блокове в АЕЦ "Козлодуй" и плановете за изграждане на нови ПАВЕЦ на язовирите "Батак" и "Доспат", а също и за газопреносната и електропреносната мрежа. Тези проекти се определят от правителството като съществени за повишаването на енергийната независимост на България и диверсификация на енергийните доставки.

БЕХ е дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на енергетиката. Под неговата шапка са големите енергийни компании на страната, включително и Националната електрическа компания (НЕК), която е собственик на държавните водни централи и ПАВЕЦ "Чаира", АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и други.

От няколко години се прави основен ремонт на ПАВЕЦ "Чаира", която е от ключово значение за баланса на енергийната система, особено с увеличаването на въозбновяемите енергийни източници (ВЕИ). Очаква се и офертата на избрания изпълнител за новите реактори в АЕЦ "Козлодуй".