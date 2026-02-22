Тр. Трайков: "Булгаргаз" е във фактически фалит и стои заради договора с Азербайджан

"Булгаргаз" е във фактически фалит и единствената причина да бъде поддържан е договорът за газ от Азербайджан, който е много изгоден за България. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР. Той посочи още, че компанията не плаща задълженията си по договора с Botas, което може да се окаже сериозен риск, ако турската компания предяви претенции.

Трайков съобщи още, че планира срещи с експерти и с представители на Botas, за да се опита да промени условията по договора, сключен в края на 2022 година, изтъквайки очакваните промени на газовия пазар в края на 2027 година, когато окончателно ще бъде блокиран вноса на руския тръбен газ.

Именно договорът с Botas и дълговете, които има "Топлофикация - София", са сочени от ръководството на "Булгаргаз" като причина за финансовото състояние на компанията. Споразумението с турската компания предвижда достъп до терминалите за втечнен газ и доставки на 1,5 млрд. куб. м газ, което надхвърля нуждите на страната и се налага да се плаща за запазения капацитет. Договорът е до 2035 година. "Топлофикация - София" дължи повече от 1,25 млрд. лева (около 615 млн. евро) за газ на "Булгаргаз".

В междинния финансов отчет за първата половина на 2025 година, публикуван в страницата на БЕХ, загубите на компанията достигат 102 млн. лева (52 млн. евро).

Вертикален газов коридор, AP 1000 и "Лукойл"

Енергийният министър анонсира визита в САЩ, която ще е насочена основно към развитието на проекта за Вертикален газов коридор. Трайков каза още, че много вероятно и дерогацията за работата на рафинерията в Бургас, дадена от американското Министерство на финансите, ще бъде удължена, но допълни, че финансовите показатели на "Нефтохим" се влошават и може да ни бъде търсена отговорност от собственика "Лукойл".

Според оценките на експерти американската технология AP 1000 е сигурна и подходяща за условията в АЕЦ "Козлодуй", но въпросът за изграждането на два нови блока е свързан с още фактори като цена и перспективи, каза още Трайчо Трайков. По отношение на оборудването за АЕЦ "Белене" той критикува блокирането на продажба му за Украйна, посочвайки че страната е щяла да си върне платените пари и дори да е на печалба от сделката. В момента продажбата не е на дневен ред.

В Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) няма изискване за затваряне на мините, но има искане за преструктуриране на Българския енергиен холдинт (БЕХ) и прекратяване на вътрешните трансфери от печелившите към губещите предприятия, което ще засегне ТЕЦ "Мариза Изток 2" и мините в Маришкия басейн, коментира още енергийният министър.