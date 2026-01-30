КЕВР за първи път коригира заявените от "Булгаргаз" количества газ в ценовото си решение

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за първи път направи корекция в заявените количества природен газ от "Булгартрансгаз" в своето ценово решение за февруари, настоявайки за разделяне на регулирания от свободния пазар. От регулатора отбелязват, че имат това право, цитирайки нормативната уредба, в която КЕВР приоритетно защитава интересите на потребителите на регулирания пазар.

Още преди ден при изслушването на газовата компания стана ясно, че регулаторът не вижда основание за по-рязко повишение на цените за българските потребители въпреки поскъпваето на нидерландската борса TTF. Директорът на "Булгаргаз" Веселин Синабов уточни, че причината са подадени заявки в последния момент от техни клиенти, заради които ще се наложи изтегляне на газ или от "Чирен", или от складовете в Турция, където газът е по-скъп.

При това положение от "Булгаргаз" съобщиха, че очакват цена от 33,50 евро за мегаватчас през февруари. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обаче беше категоричен, че няма да приеме това искане и регулаторът ще одобри поскъпване в рамките на заявеното в началото на януари, тоест преди да се появят увеличените заявки, 32,24 евро. Цената през януари е 31,15 евро за мегаватчас.

В своето съобщение от КЕВР уточняват, че цената на газа през февруари ще бъде 32,30 евро за мегаватчас. Битовите потребители (чрез топлофикационните дружества) ще се възползват от по-ниската цена на газа от Азербайджан през януари.

Регулаторът започва и процедура за промяна на правилата за регулация на цената на газа. По време на откритото заседание преди ден членовете на комисията признаха, че нормативните актове са остарели и не са променяни от времето, когато "Булгаргаз" беше единствената възможност за покупката на газ. В момента това не е така и потребителите могат да купят газ и от Газовия хъб "Балкан", както и от търговци.