"Булгаргаз" разгневи КЕВР с искане за поскъпване на газа със 7,5% от февруари

Рязкото поскъпване на газа на нидерландската борса TTF стана причина ръководството на "Булгаргаз" да поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) увеличение на цената на газа с допълнителни 3,6% до 33,50 евро за мегаватчас от февруари спрямо заявката, направена на 12 януари (32,34 евро).

Цената на газа през януари у нас е 31,15 евро за мегаватчас, тоест общото поскъпване е в рамките на 7,5%.

В същото време цената на TTF от началото на месеца се увеличава с 30%, а в средата на декември природният газ на нидерландската платформа се търгуваше за 26 евро за мегаватчас. Сега договори в сегмента "ден напред" се сключват при цени от над 41 евро за мегаватчас.

Директорът на "Булгаргаз" Веселин Синабов обясни, че по-високата цена на газа на борсите е накарала техни клиенти да увеличат заявките за газ през февруари с около 3%, или със 130 хил. мегаватчаса. Част от заявките са от топлофикационни дружества, а част - от директно присъединени промишлени предприятия.

За да удовлетвори тези искания "Булгаргаз" ще ползва резерви в "Чирен", както и от газа, който държи на съхранение в Турция по договора с Botas, обясни Синабов.

Хората не трябва да плащат "данък некомпетентност" от предишното ръководство на "Булгаргаз"

От КЕВР обаче заявиха, че няма да подкрепят повишение на цените с повече от първоначално заявеното на 12 януари. Председателят Пламен Младеновски отбеляза, че в момента миксът не включва газ, обвързан с TTF, затова и рязкото поскъпване на газа там не може да бъде използвано като основание да бъде променена цената на регулирания пазар.

Не виждам причина заявките на торовите заводи да доведат до поскъпване на газа за домакинствата, категоричен беше той и допълни, че така битът не може да се възползва от изгодния газ по договора с Азербайджан.

"Потребителите не трябва да плащат "данък рекомпетентност" на предишното ръководство", допълни той, визирайки договора с Botas. Пламен Младеновски определи количествата газ, които "Булгаргаз" съхранява в Турция, като "непродаваеми".

Комисарят Таско Ерменков също каза, че договорът с турската компания "тежи като воденичен камък", но и определи искането за повишаване на цените с това основание като "несъобразно".

"Регулираният пазар е създаден да защитава потребителите", категоричен беше той.

Директорът на "Булгаргаз" припомни, че на регулирания пазар 60% от доставките се падат на "Топлофикация - София", която бави плащанията си. Ако нямаме "свободни клиенти", които да плащат цена, близка до тази на регулирания пазар с пазарна добавка, това ще повлияе на финансовия поток на дружеството и то няма да може да покрива задълженията си, включително и към Botas.