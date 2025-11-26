Отказани заявки и по-евтин газ на пазарите свалят цената на газа за декември

Цената на газа за декември ще бъде по-ниска от очакваното, стана ясно по време на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Директорът на "Булгаргаз" Веселин Синабов съобщи пред регулатора, че очаква цената за следващия месец да бъде около 63 лева за мегаватчас спрямо заявените 65,24 лева преди десетина дни. Основание за това е по-ниската цена на международните пазари - месечните доставки на нидерландската платформа TTF се предлагат за 31 евро на мегаватчас.

Спот доставките са още по-ниски - вече под 29 евро за мегаватчас въпреки данните за по-бързо изчерпване от очакваното на резервите, които направиха страните през лятото и есента.

Данните на Gas Infrastructure Europe сочат, че страните от ЕС започнаха ноември с пълни до около 84% от капацитета си газохранилища и въпреки че температурите още са високи, страните започнаха да черпят от запасите си. Към 25 ноември нивото на запълняемост е под 80%.

Това беше използвано от "Газпром", откъдето предупредиха за вероятна криза в Европа заради недостиг на газ въпреки увеличените капацитети за износ от САЩ и Катар. По време на кампанията по нагнетяване на газ - от април до октомври, в европейските газохранилища бяха доставени към 50 млрд. куб. метра природен газ.

У нас количествата в "Чирен" остават без сериозна промяна, показват още данните на GIE. Заради очакваните по-високи температури газоразпределителните дружества са отказали част от заявените в началото на месеца допълнителни количества газ, обясни Синабов. Това също се отразява върху цената за следващия месец в посока надолу.

През декември "Булгаргаз" ще разчита на остатъчни количества от товара от Total, получен през октомври, както и на нови доставки от Metlen Energy, които също ще дойдат през терминала в Александруполис.

От заявлението до КЕВР става ясно, че "Булгаргаз" е организирал търг за допълнителни доставки през терминалите в Турция, с които да се покрива увеличено търсене през зимата. По споразумението с Botas България може да съхранява газ в турската мрежа.