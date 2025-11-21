Фокусът върху Европа поставя под въпрос доминиращата роля на американския втечнен газ

През последните години американските производители и търговци на втечнен газ се фокусират върху Европа и това ще бъде тест за желанието на САЩ да доминира на пазара, пише колумнистът на Ройтерс Гевин Макгуайър. Той обръща внимание, че две трети от доставките на американския втечнен газ са насочени към европейския пазар.

В същото време най-големият пазар за втечнения газ е Азия, а там водещи са компаниите от Катар и Австралия, които имат предимството да доставят по-бързо нужните количества с по-малки разходи.

Американският втечнен газ замести руския тръбен газ в ЕС след началото на войната в Украйна. Но в същото време в Европа работят за намаляване на зависимостта си от вносни енергоресурси. През 2025 година вносът на американски газ в Европа се увеличава с 25%. Потреблението на газ на Стария континент от 2022 година насам обаче расте само с 2%.

Според оценки на Международната агенция за енергетика (МАЕ) до 2035 година вносът на газ ще намалее с 10% благодарение на използването на възобновяеми енергийни източници, батерии и термопомпи (които пестят газа за отопление), както и заради мерките за увеличаване на енергийната ефективност, посочва още колумнистът на Ройтерс.

За САЩ това означава, че ще трябва да се бори с конкурентите, за да разшири присъствието си на азиатските пазари. Американският втечнен газ е само 8% от доставките на големи купувачи като Япония, Китай, Южна Корея, Индия и Тайван. За да могат да спечелят дял от конкурентите си от Катар и Австралия, американските производители трябва да свалят цената, а това ще е предизвикателство на фона на по-високите транспортни разходи. Доставката от САЩ до пристанището в Ротердам например отнема 15 дни, а до Индия - над 30 дни. Втечненият газ се пренася с танкери, поддържащи ниска температура, което "изяжда" печалбите при по-дълги пътувания.

Отделно агресивна ценова политика към Азия ще рискува връзките с Катар, на които Вашингтон разчита, за да поддържа позициите си в Близкия изток.

Канада, Мозамбик, Русия, Австралия и Мексико заявиха планове за увеличаване на износа на втечнен газ в следващите години, което също поставя под въпрос желанията за доминация на САЩ