Украйна договори доставки на газ по нов маршрут през Гърция

Украйна е договорила доставки на природен газ през нов маршрут - Гърция, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че страната вече е осигурила нужните 2 млрд. евро за зимните доставки на природен газ.

През миналите зими Киев не внасяше газ, покривайки потреблението със собствен добив. Руските ракетни обстрели обаче намалиха работата на съоръженията с 60 на сто.

Украйна получи помощ за доставки на природен газ от Норвегия на стойност 1,2 млрд. долара. Останалите средства са от европейски партньори и от европейски банки, чрез гаранции от Европейската комисия, обясни още Зеленски.

Той анонсира, че се подсигуряват трасетата от Запад - през Полша (тръбен и от терминалите на в Балтийско море), както и се договорят дългосрочни доставки от Азербайджан (по Южния газов коридор).

Украинският президент не уточни маршрута на доставките през Гърция, но вероятно ще бъдат използвани съществуващите трасега през България, а от догодина и Вертикалният газов коридор. През лятото бяха направени тестови доставки на газ от Азербайджан, който премина през България и Трасбалканския газпровод, по който преди години Балканският полуостров получаваше газ от Русия. Сега руските доставки заобикалят Украйна и минават през "Турски поток", което освободи капацитета на тръбите.

Руски дронове поразиха съоръженията около украинския град Измаил, но след два месеца доставките бяха подновени.

По-късно днес (16 ноември) са предвидени срещи на Зеленски в Гърция, а в понеделник украинският държавен глава ще посети Франция. "Подготвихме историческо споразумение за значително подсилване на бойната ни авиация, защита на небето и подсилване на нашите отбранителни способности", анонсира Зеленски в социалните мрежи.

Във вторник предстои визита в Испания. Приоритет за Украйна в момента са системи и ракети за противовъздушната обрана, за да бъде защитена страната от руските ракетни удари, допълни още украинският президент.