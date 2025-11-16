IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Украйна договори доставки на газ по нов маршрут през Гърция

Трасето вероятно ще премине през България

10:37 | 16.11.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Damian Lemański / Bloomberg
Снимка: Damian Lemański / Bloomberg

Украйна е договорила доставки на природен газ през нов маршрут - Гърция, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че страната вече е осигурила нужните 2 млрд. евро за зимните доставки на природен газ.

През миналите зими Киев не внасяше газ, покривайки потреблението със собствен добив. Руските ракетни обстрели обаче намалиха работата на съоръженията с 60 на сто

Украйна получи помощ за доставки на природен газ от Норвегия на стойност 1,2 млрд. долара. Останалите средства са от европейски партньори и от европейски банки, чрез гаранции от Европейската комисия, обясни още Зеленски.

Той анонсира, че се подсигуряват трасетата от Запад - през Полша (тръбен и от терминалите на в Балтийско море), както и се договорят дългосрочни доставки от Азербайджан (по Южния газов коридор). 

Украинският президент не уточни маршрута на доставките през Гърция, но вероятно ще бъдат използвани съществуващите трасега през България, а от догодина и Вертикалният газов коридор. През лятото бяха направени тестови доставки на газ от Азербайджан, който премина през България и Трасбалканския газпровод, по който преди години Балканският полуостров получаваше газ от Русия. Сега руските доставки заобикалят Украйна и минават през "Турски поток", което освободи капацитета на тръбите. 

Свързани статии

Руски дронове поразиха съоръженията около украинския град Измаил, но след два месеца доставките бяха подновени. 

По-късно днес (16 ноември) са предвидени срещи на Зеленски в Гърция, а в понеделник украинският държавен глава ще посети Франция. "Подготвихме историческо споразумение за значително подсилване на бойната ни авиация, защита на небето и подсилване на нашите отбранителни способности", анонсира Зеленски в социалните мрежи.

Във вторник предстои визита в Испания. Приоритет за Украйна в момента са системи и ракети за противовъздушната обрана, за да бъде защитена страната от руските ракетни удари, допълни още украинският президент.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:38 | 16.11.25 г.
природен газ доставки на газ за Европа Володимир Зеленски иикономиката на Украйна ПВО войната в Украйна
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 49 минути
До: 0pk Само глупости си надрънкал, таварищ. Укайна не беше богата държава, а беше същата олигархична дупка на мизерстващи и супербогати , каквато е русия. Но украинците почнаха да пътуват и работят по белия свят, основно в Полша, видяха хубавото и решиха да се измъкнат от мръсните пръсти на кремъл, затова и руснята ги нападна. А русофобията е като антибиотик, премахва цялата зараза и бацили, идващи от Мирдор..
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 14
0pk
преди 4 часа
Укрите са уникален пример, как заради инат, от богата държава с всички блага, се превърнаха в клошари. Русофобията е скъпо и съмнително удоволствие. Един ден може и наще евроатлантисти да го проумеят, ама надали. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още