Руските ракети са намалили добива на украински газ с 60%, Киев ще разчита на втечнен газ от САЩ

Руските ракетни удари в източните части на Украйна са намалили добива на природен газ с 60% и "Нафтогаз" се договори с полската компания Orlen за покупката на 300 млн. куб. метра газ за зимния сезон, пише Bloomberg. Според съобщение на компанията до агенцията става въпрос за доставки на втечнен газ от САЩ, които ще минават през терминалите в Балтийско море.

Полската Orlen отбеляза, че досега през 2025 година е доставила 600 млн. куб. метра втечнен газ от САЩ в Украйна през съществуващата газова инфраструктура. Очакванията са, че през 2026 година Украйна може да получи рекордните 1 млрд. куб. метра американски газ по това трасе.

Украйна има нужда от около 2 млрд. долара, за да подсигури нуждите от природен газ през зимата, съобщи преди време украинският президент Володимир Зеленски. 1,2 млрд. долара вече са осигурени от Норвегия, а останалите ще бъдат предоставени от европейски съюзници.

Прогнозите са, че Украйна ще премине през най-тежката зима от началото на пълномащабната война през пролетта на 2022 година.

Това не е първата зима по време на война и Русия не за първи път атакува критична инфраструктура. Работим за защитата на нашата енергетика, каза по-рано днес (7 ноември) Зеленски по време на брифинг в Киев. Той уточни, че няма движение по отношение на разгворите със САЩ за ракетите Tomahawk, макар че има позитивни сигнали от различни институции, както и от производителите на оръжия в САЩ.

"Крайното решение е на (американския президент Доналд - б.р.) Тръмп", припомни той.

Покровск се държи

Защитата на Покровск на този етап се държи, отбеляза още украинският президет. Руски военни кореспонденти потвърждават, че ожесточените боеве в града продъжлават и обръщат внимание на гъстата мъгла в града, която затруднява придвижването. Има данни, че лошото време се използва от специалните части на Украйна да унищожават руски позиции.

За последните три дни само в Покровск са регистрирани 220 битки, съобщи Зеленски. Интензивни са боевете в Купянск, а ситуацията във Вовчанск (Херсонска област) с еусложнява от струпващите се руски войски около населеното място.

Русия опитва в продължение на 21 месеца да окупира Покровск. Ако успее, това ще е първата по-значима победа за руската армия от превземането на Бахмут (през 2023 година) и битката до голяма степен има вече по-скоро политическа цена и за двете страни.

Зеленски обясни пред журналисти, че целта на Кремъл е да окупира града като доказателство, че санкциите срещу Русия не работят, а Украйна няма място на маса за преговори, на коята ще бъде договорена всъщност нейната капитулация. "Всичко очакваме", призна още той, допълвайки, че падането на Покровск действително може да доведе до падането и на американските санкции.

Украинският президент предположи, че унгарският премиер Виктор Орбан ще опита да уговори ДоалдТръмп все пак да се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща. Ако тази среща доведе до прекратяване на огъня, ние ще я подкрепим, обясни още Зеленски и допълни, че е готов на всякакъв формат разговори и на всяко място, с изключение на Русия и Беларус. "Нямаме нужда от добрината на Беларус", допълни още той, припомняйки, че на 24 февруари 2022 година Русия е нападнала Украйна, включително и с ракети от територията на Беларус.