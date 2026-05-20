България още не е подала нотификация до ЕК за новите блокове в АЕЦ "Козлодуй"

България още не е внесла нотификацията до Европейската комисия (ЕК) за проекта за нови блокове в АЕЦ "Козлодуй", стана ясно от презентация на Westinghouse - избраната компания да достави технологията за реакторите (AP 1000). От проектната компания АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" обясниха в средата на януари, че подготвят документацията и очакваха през февруари тя да бъде внесена в Брюксел чрез Министерството на финанси.

Директорът на компанията Петьо Иванов уточни пред журналисти, че в момента екипът му работи активно с новата администрация в министерството, но не се ангажира със срокове кога може да бъде пратена нужната документация, с която да уведомим официално Брюксел за плановете за строежа. Отговорът обикновено отнема около година. Идеята е двата нови реактора да заработят до 2037 година.

До края на 2026 година се очаква АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" да бъде собственик и на определения терен за площадката. Сделката за "златните ливади", за която се разбра преди година, не се е осъществила - по нея компанията трябваше да плати 100 млн. евро за 68 декара. Сега на земите, които попадат в границите на площадката, но все още са частна собственост, е направена оценка в размер на 1400 евро за декар и се очаква реакцията на собствениците.

При всички случаи, дори и да има обжалване, АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" ще бъде собственик на площадката най-късно до края на 2026 година.

По време на презентацията стана ясно, че се подготвя и удължаване на договора за инженеринг (вероятно с още 14 месеца), което е необходимо, за да бъдат минимизирани рисковете за забавяне и оскъпяване на проекта. Българската страна иска от изпълнителите фиксирана цена за строителството на новите реактори.

Петьо Иванов уточни, че се разглеждат различни варианти за финансовата страна на проекта и има получени отделни цени на различните компоненти, но в тях не са включени допълнителни опции, като например кой какви рискове поема, затова и отказа да коментира дори и приблизителни очаквания за цената на реакторите.

Според изчисленията обаче реализацията на проекта ще донесе милиарди евро за България - 9,12 млрд. евро ще са ползите само по време на строителството, като 3,38 млрд. евро са директните ползи за българските компании. По проекта има много компании, ангажирани с реализацията на проекта, като за тях ползите излизат извън страната - Westinghouse работи и по проекти в Централна Европа (в Полша е доста напреднал), и те могат да работят по тях като лицензирани подизпълнители.

Като цяло ползите за икономиката от работата на двата реактора за срок от 60 години се изчисляват на 55,2 млрд. евро, допълни още Иванов. Цената на строителството и на произведената електроенергия все още не са обявени публично. Това обаче е проект, който ще даде тласък на цялата икономика, а е не само от полза за енергетиката, допълни и председателят на Съвета на директорите на проектната компания Алекс Нестор.

Плановете за финансирането остават без промяна - ще се търсят заемни средства и експортните банки на САЩ, Южна Корея и Канада са готови да участват. Те обаче ще направят пълна проверка на проекта, преди да го представят на своите бордове за одобрение и тази процедура отнема към 12-14 месеца.

За АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" осигуряването на нужните служители за проекта е голямо предизвикателство и се работи с местните училища и с университетите в България по различни програми за организиране на стажове и привличане на младите таланти. По някои тях има и съвместни обучения с университети в Южна Корея, уточниха от Hyundai, които са партньори на Westinghouse за изграждане на новите блокове.

В ядрения сектор като цяло има голям недостиг на кадри и дори анализатори отбелязват, че България едва ли ще може да реализира и АЕЦ "Белене", и новите блокове в АЕЦ "Козлодуй" по най-прозаичната причина - недостиг на технически кадри.

По новите блокове се работи активно с българските регулатори - превеждат се документи и спецификации. Имаме "цял камион" подготвени документи и анализи, които да бъдат представени на властите и институциите, заявиха от американската компания. Направена е известна адаптация - например при мерките се използват градуси по Целзий, метри и т.н., но като цяло проектът за реактор е базов, от което се и възползваме, защото е доказал ефективността и безопасността си в този си вид.

По отношение на безопасността AP 1000 има и пасивна, и активна защита, които работят в синхрон, категорични са от Westinghouse. Преди месец от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) коментираха, че пасивната защита, ако е само тя на реактора, може да се окаже проблем при издаването на лиценз за работата му в Европа. От компанията обаче са категорични, че пасивната система осигурява спокойствие и дори заявиха, че ако реакторите във Фукушима бяха от типа AP 1000, катастрофата можеше да бъде избегната.

От компанията обясниха, че пасивната защита би изключила и охладила реакторите автоматично. От оператора на ядрената централа в Япония разказаха преди време, че причината за аварията е наводнението, предизвикано от вълната цунами. То е наводнило дизеловите генератори, използвани за охлаждане на реактора, когато спре захранването.

По ирония на съдбата генераторите са били под земята, за да не пострадат при земетресение.