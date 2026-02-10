Отношенията между ЕС и ядрената енергетика остават сложни и противоречиви

Европейският съюз (ЕС) остава силно зависим от вноса на енергопродукти, което прави цената на енергията няколко пъти по-висока от тази на конкурентите в САЩ и Китай, пише Euronews. Ядрената енергетика е сочена като един от вариантите за намаляване на тази зависимост, но въпреки че беше изрично допусната от Европейската комисия в европейския преход към зелена енергетика, не всички държави имат желание да я развиват.

Отношението на ЕС към ядрените централи остават сложни и противоречиви, пише още агенцията и обръща внимание, че в момента общността е разделена на два лагера. В единия, воден от Франция и в който влизат държавите, които в момента имат ядрени реактори, подкрепата е силна. 11-те държави в тази коалиция подписаха декларация през 2024 година с искане за реализация на пълния капацитет на ядрената енергия.

В тази група са България, Белгия, Хърватия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша и Швеция. Другата група е водена от традиционните противници на ядрената енергия като Германия, Австрия и Португалия.

Измежду тях има държави, които са в дилема дали да не се завърнат към ядрената енергетика, като например Испания, която има одобрен план за затваряне на реакторите. Белгия пък забавя процедурата по затваряне на реакторите, докато анализира ситуацията.

Италия подписа декларацията, насърчаваща ядрената енергия, макар че след два референдума затвори ядрените си централи. Рим, а дори и Берлин, изглеждат готови да се върнат към ядрените реактори, ако става въпрос за нови технологии и най-вече - малките модулни реактори.

Преди повечето държави в ЕС смятаха, че ядрените проекти са чисто политически - те са прекалено мащабни и отражението им върху икономиката прекалено сериозно, за да бъдат оставени изцяло в частни ръце. Сега, когато обмислят рестарт, обаче се сблъскват с още едно препятствие - ядрените блокове трябва да се интегрират в сегашната енергийна система, в която доминиращо е влиянието на зелените технологии (макар че осигуряват по-малко от половината потребена енергия).

Очаква се, че новите технологии в ядрената енергетика ще решат някои проблеми на конвенционалните реактори като например по-бързо изграждане, но не и една от основните критики от страна на еколозите - съхранението на ядрените отпадъци.

Затова и очакванията на енергийни експерти, интервюирани от Euronews, сочат, че ядрената енергия в Европа ще увеличи дела си, но по-скоро като резултат от удължаването на живота на съществуващите централи и модернизацията, която да увеличи ефективността им, отколкото от нови проекти. По този начин например беше регистриран ръст от почти 5% на производството от ядрени реактори през 2024 година. Тогава това се дължеше на рестарт на френските ядрени реактори след месеци на ремонти.