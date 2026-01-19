Към 500 млн. евро ще бъдат вложени, преди да е ясно ще има ли нови блокове в АЕЦ "Козлодуй"

В реализацията на проекта за два нови реактора в АЕЦ "Козлодуй" вече са инвестирани 255,6 млн. евро, а очакванията са през 2026 г. да бъдат вложени приблизително още толкова. Това стана ясно по време на разговор на ръководството на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" с журналисти. Средствата са насочени към дейности, които трябва да бъдат направени, за да бъде взето окончателно инвестиционо решение за проекта.

Не само цената е важна, а добавената стойност, която ще донесе проектът за българската икономика, каза председателят на Борда на директорите на проектната компания Алекс Нестор и допълни, че това не е просто изграждане на нови мощности, а високотехнологичен проект, който ще донесе хиляди работни места и ноу-хау за българските фирми, които ще получат сертификат за работа с технологията AP1000, а тепърва в Европа предстоят нови такива мощности.

"Ако се откажем от този проект, след 10-15 години няма да бъдем ядрена държава", отбеляза той.

През 2038 г. България ще трябва да затвори въглищните мощости, а цената на ядрените реактори ще бъде по-конкурентна от тази на въглищата, особено на фона на екологичните ангажименти на ЕС. Въпреки проблемите, които се коментират, няма данни Брюксел да се отказва от целите си, коментира и ръководителят на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов.

Основният риск за ядрените проекти е политическият

Основите рискове за ядрените централи са политическите, каза още той и посочи, че 2026 година ще бъде много динамична за развитието на проекта за нови блокове, като се очаква да бъде оформен проектът, така че Народното събрание да може да вземе окончателното инвестиционно решение и да се пристъпи към подписването на договора за проектиране, изграждане и строителство (IPC). Без решение на депутатите няма да се прави поръчка на оборудване.

През март приключва договорът за инженеринг с Westinghouse и Hyundai и вероятно ще бъде удължен с още 12-14 месеца. По този договор ще бъде направен идейният проект, с който да бъде кандидатствано за разрешение за строителство.

"Ядрените проекти са като лего - всяко парче има своето място и своето време за поставяне", обобщи Иванов и допълни, че само след няколко седмици ще може да даде и отговор на въпроса в какъв диапазон ще се движи цената на новите мощности. Тя ще бъде посочена в нотификацията за държавната помощ, която ще бъде изпратена към Европейската комисия (ЕК).

Документацията в момента се подготвя и тя ще бъде изпратена към Брюксел чрез Министерството на финансите, каквато е процедурата. Вероятно отговорът ще бъде получен в началото на 2027 г.

Търсим финансиране

По съвет на консултантите АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" ще осигури до 30% от финансирането (чрез увеличаване на капитала от страна на Български енергиен холдинг), а останалите ще бъдат от заеми. Ядрените проекти обаче трудно получават кредитиране от търговските банки и средствата могат да бъдат набрани основно от експортните агенции.

Те обаче изискват 100% гаранции от държавата, които трябва да бъдат предоставени изцяло при подписване на договорите за кредитите. Тези гаранции ще бъдат използвани, ако възникне някой от рисковете по проекта, поясниха още от ръководството на компанията.

Държавата ще има ангажимент в този проект и по отношение на договорите за разлика, тоест за изкупуване на електроенергията, която произвеждат новите реактори.

"Златните" покупки на имоти

През 2025 г. дружеството АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" е купило 6 парцела земи, които попадат в границите на одобрената площадка за нови реактори, които са с площ от 82 декара при цена от 3300 лева за декар, съобщиха още от дружеството. Скандалната сделка, за която се заговори в края на 2025 г. и за която трябваше да бъдат платени 100 млн. евро за 68 декара, не се е състояла.

На 8 януари 2026 г. вече влезе в сила Подробен устройствен план (ПУП) за площадката, което ще позволи отчуждаване, включително и принудително. При процедурата по отчуждаване се използва оценка, базирана на цените, при които са сключвани сделки в землището, и собствениците на отчуждените имоти могат само да обжалват размера на обезщетението, а не самия акт на отчуждаването.

Първият ядрен бетон ще бъде излят през 2030 г.

Плановете са първият ядрен бетон за седми блок да бъде излят през 2030 г. Срокът за строителството е предвиден за 60 месеца и се очаква първото зареждане на реактора с гориво да стане през 2035 г. Стандартна процедура е да бъде обезпечено оборудване за определен срок, но като цяло Westinghouse разработва логистични линии, така че да отговарят на нуждите на новите пазари в Европа.

От АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" коментираха още, че няма да има повторение на грешки от миналото и ще може да има варианти и за други доставчици на резервно оборудване, включително и от български компании, които в момента се сертифицират за работа с технологията.