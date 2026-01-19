Тристранният съвет даде зелена светлина за мултифондовете във втория пенсионен стълб

Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) даде зелена светлина за въвеждането на мултифондовете във втория стълб на пенсионното осигуряване у нас.

Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) бяха обсъдени по време на заседанието на съвета в Министерския съвет, след като в края на миналата година бяха публикувани за обществено обсъждане. Те са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система. До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на осигурените. Промяната сега е въвеждането на мултифондова система - създават се подфондове, които ще инвестират парите на осигурените по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието им.

Ще бъдат създадени подфондове с различен инвестиционен профил и възможност осигурените да могат да решават дали спестяванията им по партидите да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че представляваната от него организация подкрепя предложените промени, които са резултат от дългогодишна дискусия, направена във всички отговорни държавни институции и заинтересовани страни. Ние сме убедени в ползите от въвеждането на мултифондовете в пенсионния модел на страната, заяви Иванов, цитиран от БТА. Според него предложените изменения ще доведат до по-висока доходност по време на фазата на натрупване, както и до по-висок коефициент на заместване.

Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) заяви на заседанието на НСТС, че това е най-дискутираната реформа в професионалните среди и сред социалните партньори през последните 15 години. Тя изрази удовлетворение, че законопроектът е оформен и се правят конкретни стъпки да бъде внесен в Народното събрание.

От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също изразиха своята подкрепа за предложенията за промени. От там подчертаха, че трябва да се мобилизира целият ресурс на държавата, за да може процесът да бъде завършен до началото на 2027 г.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че синдикатът одобрява разширяването на инвестиционните възможности, но остават нерешени въпроси - един от тях е служебното разпределение на осигурените. „Над 80% от постъпващите на пазара на труда се разпределят без техен избор на задължително пенсионно осигуряване. Предлагаме отмяна на служебното разпределение, трябва да се стигне до свободен информиран избор в рамките на 3 месеца след започване на работа. Лицата ще избират както пенсионните си дружества, така и фонда. Целта е инвестициите да умножат спестяванията. След това предложихме пет години човек да няма право да се мести от фонда си", заяви Димитров.

От КТ "Подкрепа" смятат, че сега не е моментът за въвеждане на мултифондовете в пенсионния модел на страната. По думите на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов това е промяна с хоризонт 25 години, а законопроектът се внася от правителство в оставка и трябва да се разглежда от парламент, който има до месец и половина хоризонт, което „не е честно към обществото“.

Според Манолов "всичко щеше да е вярно, ако вторият стълб беше доброволен". „Ще правим мултифондове и ще вкарваме хората насила в тях, без да ги питаме искат ли, или не, на база на произволно избрани параметри“, коментира Манолов. Според него хората в различните си възрасти искат различни неща и се държат по различен начин, а с този законопроект им се казва, че нещо ще се случи по определен начин.

Манолов се обяви срещу предлаганите в законопроекта такси, които да бъдат събирани от частния пенсионен фонд. „За какво е тази такса, какво върши частният пенсионен фонд, каква услуга предоставя“, попита президентът на синдиката. Той е и против автоматичното разпределение на пенсионни фондове за осигурените, което според него трябва да се случи само писмено с изрично упоменато разрешение.

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов подчерта необходимостта от внимателен подход към всяка промяна в пенсионната система. "Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система… Смятам за неприемливо две пенсии да са по-малко от една. Разбирам, че с тези промени се цели по-голяма доходност, но дали са взети всички фактори под внимание“, попита той. „Нашата цел е хората да бъдат стимулирани да правят информиран избор, особено при въвеждането на мултифондовата система", каза Гуцанов.

Мултифондовете - по-високи пенсии и по-ниски такси за осигурените

Въвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване е решение за по-високи натрупвания в личните осигурителни сметки и по-високи пенсии на гражданите, родени след 1959 г. Друг важен ефект е растежът на капиталовия пазар и на националната икономика като цяло, т.е. по-просперираща икономика и по-високи доходи, посочва се в становището на Комисията за финансов надзор по законопроекта.

"Считаме, че с въвеждането на мултифондовия модел ще се подобри значително и ще се повиши доходността от средствата в капиталовия стълб на пенсионната система", каза на брифинг в Министерския съвет председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански.

Според изчисленията на КФН при въвеждане на мултифондов модел се очаква доходността на пенсионните фондове да се повиши съществено. Това, от своя страна, ще доведе до по-високи пенсии от втори стълб.

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега, сочат изчисленията на експертите. Това означава, че при например 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро.

Изчисленията са за 45-годишен инвестиционен хоризонт с исторически данни за доходността на пенсионните фондове и заложен ръст на работната заплата от 3% годишно до 50-годишна възраст, ежегодно увеличение от 2,5% до 65 г., и начална работна заплата от 2 хил. лв. (1022,58 евро) – средна работна заплата за 2023 г. по данни на НСИ.

Законопроектът предвижда намаляване на таксите и удръжките за пенсионните дружества - плавно намаляване на максималния размер на удръжката от осигурителната вноска в УПФ и ППФ от 3,75% до 2,10%. В предложенията на КФН изрично е уточнено, че това са максимални стойности и всяко пенсионноосигурително дружество може да прилага и по-нисък размер по своя преценка.

Законопроектът предвижда и отмяна на досегашната минималната доходност и въвеждане на показател (бенчмарк) – обективен критерий за оценка на инвестиционните резултати. Този показател ще отразява обективното представяне на финансовите пазари и тенденции в дългосрочен план, като ще дава възможност за съпоставяне с резултатите на фондовете.

Бенчмаркът ще бъде конструиран на база утвърдени национални и международни пазарни индекси, представящи широк кръг от пазари и класове активи, характерни за инвестиционната дейност на пенсионните фондове (напр. SOFIX, MSCI World, FTSE MTS Eurozone Government Bond и/или др. под.). Той ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.