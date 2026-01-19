IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Доходите през 2025 г. се декларират пред НАП във валутата, в която са получени

От тази година лицата имат възможност да посочат и необлагаеми доходи, посочи Боряна Георгиева

10:48 | 19.01.26 г.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Няма да има промяна в декларирането на доходите, получени през 2025 г. – както лицето е получило дохода, така ще го декларира в лева. Това обясни Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване“ в Националната агенция за приходите, пред БНР.

„Доходите, получени в лева, ще се декларират в лева.  Ако има сума за възстановяване, тя ще се възстанови от НАП в евро, както и крайната сума, която лицето трябва да заплати, следва да е в евро“, поясни тя.

По думите ѝ от тази година лицата имат възможност да посочат и доходи, които са получили, и те са необлагаеми. Георгиева добави, че част от такива доходи могат да бъдат от продажба на движимо имущество, от скрап и вторични суровини, като за тях има отделен код, който се отнася до необлагаеми доходи.

„Когато трябва да се използва данъчно облекчение, например от млади семейства, както и ипотеки, те ще бъдат във валутата, в която са направени, като банката ще издаде документ в каква валута са направени вноските и този документ ще съответства на нея“, уточни тя.

 Декларациите за отстъпката в самата бланка е в лева. В случаите, когато има прихващане на данъчни задължения превалутирането се прави автоматично.

Припомняме, че от 10 януари тече данъчната кампания. Тази година има някои особености. Сред тях са, че трябва да декларираме доходите си в лева, но ако имаме данък за доплащане или надвзети суми, операциите ще бъдат в евро.

Кампанията продължава до края на април, а ако през март декларираме доходите си и направим необходимото плащане, можем да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Всички данъчни облекчения и отстъпки се ползват, само ако нямаме просрочени задължения към хазната.

Последна актуализация: 10:48 | 19.01.26 г.
