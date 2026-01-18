Митата на Тръмп заради Гренландия породиха призиви за безпрецедентни контрамерки на ЕС

Европейският съюз беше призован да приложи неизползвани досега икономически контрамерки, известни като „инструмент срещу икономическа принуда“ като част от реакцията на блока на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита срещу европейски съюзници заради Гренландия, предава Ройтерс.

Тръмп заяви в събота, че ще наложи вълна от увеличаващи се мита на страните членки на ЕС Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия наред с Великобритания и Норвегия, докато на САЩ не бъде позволено за купят Гренландия. Това доведе до ескалация на спора за бъдещето на обширния арктически остров на Дания.

Всички страни, които вече са подложени на мита от 10% до 15%, изпратиха малък брой военнослужещи в Гренландия.

Кипър, която е ротационен председател на ЕС, повика постоянните представители на извънредна среща в Брюксел в неделя, която според дипломати от съюза ще започне в 17 ч. местно време.

Координиран европейски отговор

Източник, близък до френския президент Еманюел Макрон, заяви, че той работи по координирането на европейски отговор и настоява за активирането на инструмента срещу икономическа принуда, който може да ограничи достъпа до обществени поръчки в блока или да ограничи търговията с услуги, в която САЩ имат излишък с ЕС.

В публикации в социалните мрежи късно в събота германският социалдемократ Бернд Ланге, който председателства Комисията по търговия в Европейския парламент, и Валери Хайер, ръководител на центристката група „Обнови Европа“, също отправиха подобен призив, както и инженерната асоциация в Германия в неделя.

Но някои дипломати от ЕС заявиха, че сега не е моментът за ескалация на положението.

Италианският премиер Джорджа Мелони, която е по-близка с Тръмп от някои други лидери на ЕС, определи заплахата от митата като „грешка“ и допълни на брифинг по време на посещение в Южна Корея, че е разговаряла с Тръмп няколко часа по-рано и му е казала какво мисли.

Тя планира да разговаря по телефона с други европейски лидери по-късно дне. Италия не е изпратила войски в Гренландия.

Позицията на Великобритания „не подлежи на преговори“

Запитана как Великобритания ще реагира на новите мита, министърът на културата Лиза нанди заяви, че съюзниците трябва да работят със САЩ за решаване на спора.

„Нашата позиция за Гренландия не подлежи на преговори... В наш колективен интерес е да работим заедно, а не да започваме война на думи“, каза тя пред Sky News.

Но заплахите за мита поставят под въпрос търговските споразумения на САЩ с Великобритания през май м. г. и с Европейския съюз през юли.

Ограничените споразумения вече бяха подложени на критики заради неравномерния си характер, като САЩ запазиха широки мита, докато партньорите им бяха длъжни да отменят вносните мита.

Европейският парламент вероятно ще спре работата си по търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато през юли. Парламентът трябваше да гласува за отмяна на вносните мита на съюза на 26-27 януари, но Манфред Вебер, председател на Европейската народна партия, която е най-голямата в парламента, заяви в публикация в Х късно н събота, че одобрението е невъзможно засега.

Заплахата на Тръмп дойде точно, когато Европейският съюз подписваше най-голямото си в иторията споразумение за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур в Парагвай. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че споразумението изпраща много силен сигнал към останалата част от света.

„Избираме честната търговия пред митата, избираме продуктивното, дългосрочно партньорство пред изолацията“, каза тя.