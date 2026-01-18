ЕС и Меркосур подписаха създаването на най-голямата зона за свободна търговия в света

Високопоставени представители на ЕС и южноамериканския блок Меркосур подписаха споразумението за свободна търговия в Парагвай, което открива пътя за най-голямото търговско споразумение на съюза в историята му след 25-годишни преговори, предава Ройтерс.

Споразумението, което цели да понижи митата и да повиши търговията между двата региона, трябва да получи одобрението на Европейския парламент и да бъде ратифицирано от парламентите на страните членки на Меркосур Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща се присъединиха към президентите на страните от Меркосур на церемонията в събота с изключение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, който изпрати своя външен министър.

Европейците са притеснени от евтиния внос

Сделката получи зелена светлина от повечето европейски страни миналата седмица въпреки притесненията на фермери и екологични групи, които се опасяват от ръст на евтин южноамерикански внос и увеличаване на обезлесяването.

Фон дер Лайен, която се срещна с Лула преди да замине за Асунсион за подписването, заяви, че споразумението създава най-голямата зона за свободна търговия в света.

„Това споразумение изпраща много силно послание към света. То отразява ясен и преднамерен избор. Ние избираме свободната търговия пред митата, избираме производителността, дългосрочното партньорства пред изолацията“, каза тя в събота.

Малко преди церемонията президентът на САЩ Доналд Тръм заяви, че ще наложи завишени мита на осем европейски страни, ако на страната му не бъде позволено да купи Гренландия.

„Това споразумение ще помогне и на двата блока да се спряват с все по-бурната политическа обстановка без да се отказваме от ценностите си, и ще бъде истински крайъгълен камък в укрепването на икономическата ни сигурност“, каза Коща.

Представители на Меркосур изразиха резерви за някои регулации в пакта, но Лула заяви в петък в Рио де Жанейро, че то ще отключи по-големи възможности и ще осигури повече търговия и инвестиции за двете страни.

Бразилското правителство заяви в изявление, че сделката е „емблематична за усилията на Лула да разшири и диверсифицира пазарите“ и допълни, че най-голямата икономика в Южна Америка преговаря за споразумения и с Обединените арабски емирства, Канада и Виетнам наред с разширяването на пакт за преференциални мита с Индия.

Търговията между ЕС и Меркосур, която обхваща пазар със 700 млн. души, достигна стойност от 111 млрд. евро през 2024 г. Износът на Европейския съюз е състои основно от машини, химически продукти и транспортно оборудване, докато износът на Меркосур е съсредоточен в земеделските стоки, суровините, дървесината и хартията.