2026 г. ще бъде трудна за автомобилния пазар в САЩ

Продажбите на нови автомобили в САЩ са се увеличили с около 2% през 2025 г. въпреки сериозните смущения за индустрия, смятат анализатори, цитирани от Ройтерс.

Автомобилните производители се сблъскаха с проблеми във веригата на доставки, непредсказуеми мита и премахването на федералната помощ за покупка на електромобил от 7500 долара - фактори, които накараха някои купувачи да се отправят към шоурумите, за да се сдобият превозни средства, преди новите мерки да повишат цените.

„Да се ​​каже, че годината е била истинско увеселително влакче при продажбите, би било подценяване“, коментира Томас Кинг от консултантската фирма JD Power.

Анализаторите предупреждават, че поддържането на този растеж през 2026 г. може да се окаже трудно, тъй като икономическата несигурност и разходите, свързани с митата, задушават потребителите.

Миналата година са продадени в САЩ около 16 млн. превозни средства, като търсенето е стимулирано от сегментите на пикапите, SUV-овете и хибридите. Окончателните индивидуални данни ще бъдат публикувани по-късно през деня от автомобилните производители, включително Toyota Motor, General Motors, Hyundai Motor и Ford Motor Co.

Въпреки че някои автомобилни производители повишиха цените на моделите, произведени извън САЩ, митата не са повлияли съществено на цените на превозните средства, установява JD Power. Очакваше се средната цена на дребно за нови автомобили през декември да достигне 47 104 долара, което е със 715 долара, или 1,5%, повече спрямо декември 2024 г.

Липсата на достатъчно достъпни модели отблъсква много купувачи

Достъпността остава основна бариера за индустрията и ръководителите на автомобилни компании от Детройт бяха призовани да свидетелстват по този въпрос по време на изслушване в Комисията по търговия към Сената на 14 януари.

„Много купувачи, чувствителни към цените, бяха изтласкани изцяло от пазара на нови автомобили, тъй като повишените месечни вноски направиха покупката невъзможна“, коментира Джесика Колдуел, ръководител на анализите в Edmunds.

Електрическите превозни средства бяха водещата жертва на пазара през миналата година. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени солидния данъчен стимул за потребителите и се застъпи за разхлабване на регулациите относно разхода на гориво и емисиите. Тези мерки намалиха потребителското търсене и накараха автомобилните производители да се откажат от плановете си за производство на електрически модели.

Според JD Power, очаква се продажбите на електрически превозни средства да представляват 6,6% от целия пазар в вСАЩ през декември, в сравнение с 11,2% през същия месец на предходната година.

Миналото лято General Motors обяви, че ще използва някои заводи, за да увеличи производството на модели, работещи с двигател с вътрешно горене, отказвайки се от първоначалния си план да изгражда електрически модели.

През октомври автомобилният производител пое удар от 1,6 млрд. долара, свързан с оттеглянето от стратегията за увеличено производство на електромобили, като зави, че през четвъртото тримесечие ще бъдат отчетени още такси.

Междувременно Ford и Stellantis също направиха крачка назад относно електрификацията на портфолиото си.

ю„Трябваше да измислим по-добър план“, призна главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли пред Ройтерс, след като автомобилният производител заяви, че ще понесе загуби от 19,5 млрд. долара след загърбването на електрическия пикап F-150 Lightning.

Смесени перспективи за продажбите

Анализаторите остават разделени относно това как ще се представи автомобилният пазар в САЩ през 2026 г. Cox Automotive заяви, че продажбите на автомобили ще спаднат с 2,4%, тъй като по-бавният икономически растеж и намалените стимули за електрически превозни средства удрят търсенето. Edmunds очаква стабилни или малко по-ниски продажби тази година, тъй като разходите, свързани с митата, се отразяват на потребителите, а икономическата несигурност натежава на разходите.

Междувременно анализаторите отбелязват, че понижените лихвени проценти вероятно ще стимулират търсенето.

„Тази динамика подготвя почвата за по-балансирано и потенциално по-силно представяне с напредването на 2026 г.“, изтъква Кинг от JD Power.