Останалият свят следва отстъплението на САЩ при електромобилите

Оттеглянето на САЩ от предишните си амбиции за разполагане на електрически превозни средства се разпространява като вирусна вълна по целия свят.

В Канада премиерът Марк Карни замрази целта за продажба на електрически превозни средства, която трябваше да влезе в сила следващата година. Във Великобритания премиерът Киър Стармър позволи по-гъвкав график за постигане на целите на страната за електрификация на автомобилния пазар. А миналия месец Европейският съюз (ЕС) се поддаде на натиска на автомобилните производители да преосмисли – година по-рано от планираното – целта си за премахване на емисиите на въглероден диоксид от автомобилите през 2035 г., припомня Wall Street Journal.

„Съществува осъзнаването, че трансформацията не се случва толкова бързо, колкото трябва, изтъква Патрик Шауфус, партньор в консултантската фирма McKinsey. „Електромобилите не са смартфони“, добавя той.

Реалността е особено видима в САЩ. General Motors заяви във вторник, че ще понесе допълнителни разохди от 1,6 млрд. долара поради спада в продажбите на електромобили. Компанията обясни, че това се дължи на скорошните мерки на правителството на САЩ за прекратяване на субсидиите за електромобили и разхлабените регулаторни изисквания. Автомобилният производител лобира усилено тази година за облекчаване на целта за електромобилите.

Това може би е само началото на финансова равносметка от страна на автомобилните производители, които наляха милиарди долари в нови електрически модели - от спортни автомобили и седани до големи пикапи и SUV-ове, в опит да се подготвят за бъдеще без емисии.

Автомобилните производители твърдят, че потребителите не възприемат електрическите модели толкова бързо, колкото се очакваше, а усилията на правителството на САЩ за разпространение на технологията засяга печалбите им.

Компаниите от сектора посочват, че бизнес моделът за електрическите коли е нерентабилен, предвид все още високите разходи за батерии, слабо развитата зарядна инфраструктура и намаляващите държавни субсидии. Програмите за стимулиране са приключили или са съкратени в Европа, САЩ и Канада.

Германският концерн Volkswagen, притиснат от огромни разходи за електрификация, помогна за задълбочаване на преразглеждането на тези цели в Европа, когато заяви, че ще съкрати 35 000 работни места като част от споразумение със синдиката си. Ходът изпрати силни вълни в политическия регионален елит.

Седмици по-късно ЕС стартира „стратегически диалог“ с автомобилната индустрия, който доведе до по-гъвкав график за спазване на правилата относно емисиите за 2025 г.

След пореден кръг от преговори миналия месец, еврокомисарят по промишлеността Стефан Сежурне заяви, че целта за 2035 г. за намаляване на въглеродните емисии от автомобилите до нула ще бъде преразгледана възможно най-скоро.

Усилията за лобиране сред европейските автомобилни производители за смекчаване на изискванията за емисиите и електрификацията бяха отразени и на автомобилното изложение в Мюнхен миналия месец, където те трябваше да се борят с китайските марки като BYD, XPeng и GAC.

Жан-Филип Импарато, тогавашен директор на бизнеса на Stellantis в Европа, заяви в кулоарите на изложението в Мюнхен, че смята целите на ЕС за 2030 и 2035 г. за недостижими.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen, Оливер Блуме, призова пред журналисти за по-добре развита зарядна инфраструктура, по-евтино електричество и субсидии за автомобили.

Променящият се пейзаж – и предизвикателството, което той представлява за автомобилните производители – бяха във фокуса на вниманието, когато Блуме показа новите модели на групата. Той рекламира семейство малки електрически автомобили, предназначени да се конкурират с новите китайски предложения в Германия. Блуме също така показа най-новата версия на модела Porsche 911 Turbo S - знак за подновения интерес на индустрията към двигателите с вътрешно горене, особено в луксозния сегмент.

Преди да стане министър-председател на Канада, Карни прекара десетилетие в застъпничество за борбата с изменението на климата. Когато встъпи в длъжност тази пролет, Канада се сблъска с по-неотложна криза: президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мащабни и високи мита върху някои от най-големите индустрии в страната, включително 25% мито върху вноса на автомобили, стомана и алуминий.

Последваха месеци на нарастващо ниво на безработица и спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на Канада. Карни премина от екологична насоченост към фокусиране върху укрепването на канадската икономика. Миналия месец той замрази регламента за продажби на електрически превозни средства, който трябваше да влезе в сила догодина - ход, целящ да облекчи положението на автомобилната индустрия, засегната от търговските войни на Тръмп.

Карни каза, че неговата администрация ще преразгледа съществуващата политика за електрическите коли и ще търси начини за намаляване на разходите и потенциално за въвеждане на по-достъпни модели в Канада.

Дори Китай, водещият пазар на електрически превозни средства, показва признаци на напукване. Продажбите продължават да растат, но все повече за сметка на рентабилността, тъй като производителите се борят за клиенти на един пренаситен пазар.

Консултантската фирма AlixPartners прогнозира, че повечето от 118-те марки електромобили в страната, няма да бъдат жизнеспособни след пет години.

Докато Китай удвои усилията си по отношение на електрификацията на пазара, Япония до голяма степен избегна подобна ситуация, настоявайки за превозни средства, които замърсяват по-малко, без да изисква специфични технологии. Страната включва хибридите в правителствените си цели, давайки по-голямо пространство на индустрията.

Промените по света обаче не са толкова драматични, колкото в САЩ, където продажбите на електрически превозни средства разочароваха през последните години и сега се очаква да се сринат, след като Конгресът и администрацията на Тръмп до голяма степен премахнаха федералната подкрепа.

GM, която доскоро се стремеше да електрифицира гамата си до 2035 г., успешно лобира тази година, за да бъде отнето правото на Калифорния да определя свои собствени стандарти за емисии. Победата на практика уби най-големия двигател на инвестициите в електрически превозни средства в страната.

САЩ също така премахнаха глобите за автомобилните производители, които не отговарят на федералните стандарти за разход на гориво.

AlixPartners прогнозира, че електрическите превозни средства ще съставляват 18% от продажбите на нови превозни средства в САЩ до 2030 г.