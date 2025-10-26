IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Останалият свят следва отстъплението на САЩ при електромобилите

Канада, Великобритания и Европейският съюз забавят електрификацията при автомобилите на фона на новата икономическа реалност

16:28 | 26.10.25 г. 12
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Оттеглянето на САЩ от предишните си амбиции за разполагане на електрически превозни средства се разпространява като вирусна вълна по целия свят.

В Канада премиерът Марк Карни замрази целта за продажба на електрически превозни средства, която трябваше да влезе в сила следващата година. Във Великобритания премиерът Киър Стармър позволи по-гъвкав график за постигане на целите на страната за електрификация на автомобилния пазар. А миналия месец Европейският съюз (ЕС) се поддаде на натиска на автомобилните производители да преосмисли – година по-рано от планираното – целта си за премахване на емисиите на въглероден диоксид от автомобилите през 2035 г., припомня Wall Street Journal.

„Съществува осъзнаването, че трансформацията не се случва толкова бързо, колкото трябва, изтъква Патрик Шауфус, партньор в консултантската фирма McKinsey. „Електромобилите не са смартфони“, добавя той.

Реалността е особено видима в САЩ. General Motors заяви във вторник, че ще понесе допълнителни разохди от 1,6 млрд. долара поради спада в продажбите на електромобили. Компанията обясни, че това се дължи на скорошните мерки на правителството на САЩ за прекратяване на субсидиите за електромобили и разхлабените регулаторни изисквания. Автомобилният производител лобира усилено тази година за облекчаване на целта за електромобилите.

Това може би е само началото на финансова равносметка от страна на автомобилните производители, които наляха милиарди долари в нови електрически модели - от спортни автомобили и седани до големи пикапи и SUV-ове, в опит да се подготвят за бъдеще без емисии.

Автомобилните производители твърдят, че потребителите не възприемат електрическите модели толкова бързо, колкото се очакваше, а усилията на правителството на САЩ за разпространение на технологията засяга печалбите им.

Компаниите от сектора посочват, че бизнес моделът за електрическите коли е нерентабилен, предвид все още високите разходи за батерии, слабо развитата зарядна инфраструктура и намаляващите държавни субсидии. Програмите за стимулиране са приключили или са съкратени в Европа, САЩ и Канада.

Германският концерн Volkswagen, притиснат от огромни разходи за електрификация, помогна за задълбочаване на преразглеждането на тези цели в Европа, когато заяви, че ще съкрати 35 000 работни места като част от споразумение със синдиката си. Ходът изпрати силни вълни в политическия регионален елит.

Седмици по-късно ЕС стартира „стратегически диалог“ с автомобилната индустрия, който доведе до по-гъвкав график за спазване на правилата относно емисиите за 2025 г.

След пореден кръг от преговори миналия месец, еврокомисарят по промишлеността Стефан Сежурне заяви, че целта за 2035 г. за намаляване на въглеродните емисии от автомобилите до нула ще бъде преразгледана възможно най-скоро.

Усилията за лобиране сред европейските автомобилни производители за смекчаване на изискванията за емисиите и електрификацията бяха отразени и на автомобилното изложение в Мюнхен миналия месец, където те трябваше да се борят с китайските марки като BYD, XPeng и GAC.

Жан-Филип Импарато, тогавашен директор на бизнеса на Stellantis в Европа, заяви в кулоарите на изложението в Мюнхен, че смята целите на ЕС за 2030 и 2035 г. за недостижими.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen, Оливер Блуме, призова пред журналисти за по-добре развита зарядна инфраструктура, по-евтино електричество и субсидии за автомобили.

Променящият се пейзаж – и предизвикателството, което той представлява за автомобилните производители – бяха във фокуса на вниманието, когато Блуме показа новите модели на групата. Той рекламира семейство малки електрически автомобили, предназначени да се конкурират с новите китайски предложения в Германия. Блуме също така показа най-новата версия на модела Porsche 911 Turbo S - знак за подновения интерес на индустрията към двигателите с вътрешно горене, особено в луксозния сегмент.

Преди да стане министър-председател на Канада, Карни прекара десетилетие в застъпничество за борбата с изменението на климата. Когато встъпи в длъжност тази пролет, Канада се сблъска с по-неотложна криза: президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мащабни и високи мита върху някои от най-големите индустрии в страната, включително 25% мито върху вноса на автомобили, стомана и алуминий.

Последваха месеци на нарастващо ниво на безработица и спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на Канада. Карни премина от екологична насоченост към фокусиране върху укрепването на канадската икономика. Миналия месец той замрази регламента за продажби на електрически превозни средства, който трябваше да влезе в сила догодина - ход, целящ да облекчи положението на автомобилната индустрия, засегната от търговските войни на Тръмп.

Карни каза, че неговата администрация ще преразгледа съществуващата политика за електрическите коли и ще търси начини за намаляване на разходите и потенциално за въвеждане на по-достъпни модели в Канада.

Дори Китай, водещият пазар на електрически превозни средства, показва признаци на напукване. Продажбите продължават да растат, но все повече за сметка на рентабилността, тъй като производителите се борят за клиенти на един пренаситен пазар.

Консултантската фирма AlixPartners прогнозира, че повечето от 118-те марки електромобили в страната, няма да бъдат жизнеспособни след пет години.

Докато Китай удвои усилията си по отношение на електрификацията на пазара, Япония до голяма степен избегна подобна ситуация, настоявайки за превозни средства, които замърсяват по-малко, без да изисква специфични технологии. Страната включва хибридите в правителствените си цели, давайки по-голямо пространство на индустрията.

Промените по света обаче не са толкова драматични, колкото в САЩ, където продажбите на електрически превозни средства разочароваха през последните години и сега се очаква да се сринат, след като Конгресът и администрацията на Тръмп до голяма степен премахнаха федералната подкрепа.

GM, която доскоро се стремеше да електрифицира гамата си до 2035 г., успешно лобира тази година, за да бъде отнето правото на Калифорния да определя свои собствени стандарти за емисии. Победата на практика уби най-големия двигател на инвестициите в електрически превозни средства в страната.

САЩ също така премахнаха глобите за автомобилните производители, които не отговарят на федералните стандарти за разход на гориво.

AlixPartners прогнозира, че електрическите превозни средства ще съставляват 18% от продажбите на нови превозни средства в САЩ до 2030 г.

Последна актуализация: 16:28 | 26.10.25 г.
Коментари

Добави коментар
12
rate up comment 7 rate down comment 2
cyclop
преди 3 часа
До: Big Stan Какво е "тихо"? 1/4 от шума на автомобил е от съпротивление на въздуха, половината шум е от търкалянето на гумите по настилката! От двигателя е 1/4 от шума. А не е като играчките на батерии да имат безшумно задвижване, издават звук, само е различен от този на автомобил с двигател на гориво.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 2 rate down comment 9
Big Stan
преди 3 часа
До: xapoznaiИмал ли си такъв автомобил или се изказваш на принципа "една жена каза"?Да, придобивката е скъпа, но след това нямаш никакви разходи по експлоатацията .... нула.Казвам ти го като човек с много голям пробег на електрически автомобил. И да, технологията ще се развива тепърва ... Най-ценното обаче е тишината в купето ... ама много е тихо! Кеф! И кое му е ненадеждното?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 9 rate down comment 6
xapoznai
преди 3 часа
Технологията не става! Скъпа, ненадеждна, високи експлоатационни разходи и редица ограничения. Въпреки всичко това погледнато екзистенциално - това е бъдещето! Просто няма как да се наложи на този етап защото не е развита. Ще минат годинки и това ще стане... Към момента прилича на играчка за хора със свободно време, което я прави абсурдна за масовия потребител...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 12 rate down comment 3
tisia
преди 3 часа
До: cyclop...този няма пари за обяд! ...електричката? ...от групата на троловете е! ....те и пари?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 14 rate down comment 2
cyclop
преди 4 часа
До: Solar Power ...сигурно над 95% от софиянци нямат собствен гараж, ти си седнал да обясняваш, колко яко е да си зареждаш със собствените соларни панели... Да си жив и здрав, ама за какво мислиш си пример?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 12 rate down comment 2
cyclop
преди 4 часа
До: Solar Power мда, не сме съвместими с теб. Ако Китай е бъдещето, аз съм готов да се боря срещу това с всички средства
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 2 rate down comment 24
Solar Power
преди 4 часа
До: cyclopАми не просто съм видял бъдещето и знам какво ще бъде след 20 години.Ииии само за протокола ако ти е интересно къде съм го видял ? Видях го в Китай !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 10 rate down comment 2
cyclop
преди 4 часа
До: Solar Power Евала, един на милион си. Буквално
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 6 rate down comment 19
Solar Power
преди 4 часа
До: cyclop Глупости ! Пак четеш руская прапаганда :) Аз карам от поне 10 години. В момента на новата пробега ми е над 550 километра. Нямам грижи ! Новите китайски модели вече отиват на 700-800 км ... Далеко далеко си от истината както винаги
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 21
Solar Power
преди 4 часа
Аз пък си карам от много години електричката и нямам проблеми. Освен това съм офгрид и 2 евроцента не давам на брадати и рашки терористи. Тази статия е един буламач ... Най-общо казано bmw,vw,audi изостанаха много страшно много от напредъка на Китай , Южна Корея и Тесла и се чудят как да продават още и някоя година коли с фосилни горива които са obsolete :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
