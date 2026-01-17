Мъск и шефът на Ryanair в спор заради въздействието на Starlink върху полетите

Американският предприемач Илон Мъск определи изпълнителния директор на ирландския нискотарифен превозвач Ryanair Майкъл О’Лиъри като „пълeн идиот“, който трябва да бъде уволнен. Изказването ескалира публичния спор между двамата, започнал след като О’Лиъри отхвърли идеята за инсталиране на услугата за сателитен интернет Starlink на Мъск в самолетите на Ryanair, предаде Ройтерс.

В сряда О'Лиъри отхвърли идеята за оборудване на някои от над 600-те самолета на Ryanair със системи на Starlink, като посочи като причина повишаването на разходите за гориво заради допълнителното въздушно съпротивление, причинено от антената на устройствата за интернет. По негови оценки услугата за сателитен интернет на Starlink би струвала на авиокомпанията до 250 млн. долара годишно.

Мъск отговори на тези твърдения, като обяви в социалната си мрежа X, че О'Лиъри е „неправилно информиран“ и добави, че в Ryanair не знаят как да измерят въздействието от оборудването на Starlink върху разхода на гориво на самолетите.

В интервю за ирландското радио „Нюзток“ ръководителят на авиопревозвача каза, че Мъск не знае нищо за авиацията и съпротивлението, наричайки американския милиардер „идиот“ и описвайки X като „септична яма“.

Мъск, чиято компания SpaceX управлява Starlink, отвърна, като написа в Х: „Изпълнителният директор на Ryanair е пълен идиот. Уволнете го“.

В отговор на свой последовател, предложил той самият да купи авиокомпанията и сам да уволни О'Лиъри, Мъск написа, че това е „добра идея“.

Авиокомпаниите се превърнаха във все по-важна клиентска база за Starlink - мрежата за сателитен интернет, захранвана от хиляди сателити в ниска околоземна орбита, която предоставя по-бърз и по-надежден достъп до интернет по време на полет. Редица авиокомпании, в това число United Airlines, Qatar Airways и Lufthansa, въвеждат услугата в своите самолети.

