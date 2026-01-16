IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Тръмп заплаши с нови мита страните, които не подкрепят плановете му за Гренландия

Той сравни евентуалните мита заради Гренландия с тези, с които заплаши Франция и Германия миналата година заради фармацевтичните продукти

21:40 | 16.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС/EPA/SHAWN THEW
Снимка: БГНЕС/EPA/SHAWN THEW

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

Гренландия е самоуправляваща се територия, контролирана от Дания.

Американският президент сравни евентуалните мита заради Гренландия с тези, с които заплаши Франция и Германия миналата година във връзка с цените на фармацевтичните продукти, предаде AFP.

Свързани статии

Заплахата е най-новата тактика за оказване на натиск от страна на републиканеца, който засилва усилията си да придобие автономния арктически остров – цел, която заплашва да постигне с военни средства, ако се наложи.

Тръмп твърди, че САЩ се нуждаят от богатата на полезни изкопаеми Гренландия и обвинява страната, че не прави достатъчно, за да гарантира сигурността си срещу конкурентите Русия и Китай.

През последните дни европейските държави показаха подкрепата си за Дания и Гренландия във връзка с ескалиращите заплахи на Тръмп, включително чрез изпращане на войски в стратегическата територия.

Двупартийна делегация на Конгреса на САЩ също започна посещение в Копенхаген днес, 16 януари, за да изрази подкрепата си за Дания и Гренландия.

Външните министри на Дания и Гренландия посетиха Белия дом на 14 януари за преговори с цел да се разреши проблемът, но след това заявиха, че остават във „фундаментално несъгласие“ с Тръмп.

САЩ, Дания и Гренландия обаче са се споразумели да създадат работна група, която да продължи преговорите по въпроса на всеки две до три седмици, съобщи Белият дом на 15 януари.

(БГНЕС)

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:43 | 16.01.26 г.
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още