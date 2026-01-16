SOFIX се изкачи над 1400 пункта, за седмицата отбеляза 6% ръст

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст с 1,37% в петък до нов 18-годишен връх от 1405,09 пункта. Индексът е в серия от 14 поредни повишения, 10 от които през 2026 г.

С изключение на едно понижение от 0,19% преди сегашната печеливша серия индексът отбеляза други осем поредни повишения. Така бенчмаркът записва ръстове в 22 от последните 23 търговски сесии.

От началото на годината SOFIX се е покачил с 21,5%, а за тази седмица е нагоре с 6,02%

С най-силен седмичен ръст на цените на акциите сред компаниите от състава на SOFIX се отличиха ЦКБ АД с поскъпване от 69% до 1,69 евро за акция, "Химимпорт" АД с 21,6% до 0,535 евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 15,7% до 2,8 евро. Ръст отбелязаха 9 от 15-те компании в индекса.

Поевтиняха книжата на само три дружества – "Доверие обединен холдинг" АД със спад от 1,65% до 8,34 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,39% до 1,42 евро и "Смарт Органик" АД с 1,1% до 18 евро.

Най-голям оборот сред акциите за седмицата отбелязаха "Софарма Трейдинг" АД с 1,3 млн. евро, "Доверие обединен холдинг" с 1,29 млн. евро, "ВФ Алтърнатив" АД с 1,03 млн. евро, "Софарма" АД с 1,01 млн. евро и "Сирма груп холдинг" АД с 842 хил. евро.

По брой сделки топ 5 за седмицата се формира от "Сирма груп холдинг" със 710, "Софарма" с 667, "Софарма Трейдинг" с 623, "Химимпорт" с 520 и "Доверие обединен холдинг" с 359.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.