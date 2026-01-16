За какви награди ще се бори елитът в алпийския сноуборд в Банско

127 сноубордисти от 20 страни ще се включат в надпреварата за Световната купа в Банско, която ще се проведе на 17 и 18 януари. Това съобщи редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката си "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Стартовете са последните, които дават право за спечелване на квоти за Олимпиадата в Милано и Кортина. България ще бъде представлявана от шестима мъже и шест жени, начело с Радослав Янков, Тервел Замфиров, сестра му Малена Замфирова, Петър Гергьовски, Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев.

Сред звездите, заявили участие, са олимпийският шампион от Пекин в паралелния гигантски слалом Бенямин Карл (Австрия), както и трима от последните победители на Световната купа в Банско през 2025 г. – Андреас Промегер (Австрия), Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) и другата актуална звезда Цубаки Мики (Япония).

Коларов посочи, че наградните фондове са малко завишени, спрямо миналата година, но прецени, че разликите са незначителни. Той уточни, че традиционно парични награди получават състезателите, които се класират от първо до десето място.

„Победителят в Банско ще вземе 15 714 евро. За подгласника му са предвидени 8207 евро, а последният сноубордист, който се качи на подиума, ще получи 4365 хил. евро. Логично, сумите надолу намаляват, като за десетия има чек от 524 евро“, каза още журналистът. Той припомни, че Световната ски федерация реши да превалутира наградния фонд от швейцарски франкове в евро.

Коларов отбеляза, че през тази седмица Александър Кръшняк стана четвъртият наш състезател, който си осигури участие за предстоящата Олимпиада от квотите на българските сноубордисти. „Това стана след невероятно каране, което му осигури второ място на паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия). Преди това квоти взеха Радослав Янков и Тервел Замфиров при мъжете, както и Малена Замфирова при жените. Петьо Гергьовски също има шансове за квота и му стискаме палци“, добави Веселин Коларов.

Защо все още няма съоръжения, където да се подготвят по-добре спортистите? Какво ще видят зрителите от Бъндеришка поляна? Каква е пълната програма на състезанието през уикенда може да разберете от Gol.bg.

Гледайте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

