След разрива със САЩ Канада обръща поглед към партньорство с Китай

Канада и Китай създават ново стратегическо партньорство, което обещава „исторически“ ползи чрез взаимно използване на силните страни на двете държави, заяви канадският премиер Марк Карни на среща с китайския президент Си Дзинпин в петък, цитиран от Ройтерс.

Карни, който е първият канадски премиер на посещение в Китай от 2017 г., има за цел да възстанови връзките с втория по големина търговски партньор на Канада след САЩ след месеци на дипломатически усилия за решаване на по-ранно напрежение.

„Важно е да започнем това ново стратегическо партньорство във време на разделение“, заяви Карни пред Си и призова за внимание към области, които може да донесат „исторически ползи“ за двете страни, като земеделие, енергия и финанси.

„Смятам, че тъкмо тук можем да постигнем незабавен и траен напредък“, добави той.

Усилия за изграждане на връзки след американските мита

Канада се стреми да засили връзките с втората по големина икономика в света, след като американският президент Доналд Тръмп наложи мита върху някои от стоките ѝ и намекна, че дългогодишният съюзник на САЩ може да стане 51-ият щат на страната.

Китай, който също беше засегнат от мита след завръщането на Тръмп в Белия дом миналата година, е готов да сътрудничи със страната от Г-7 в традиционна американска сфера на влияние.

„Очаквам с нетърпение да продължа да работя с вас с чувство на отговорност към историята, нашите народи и света, за да подобрим още повече отношенията между Китай и Канада“, каза Си пред Карни.

Според анализатори сближаването може да промени политическата и икономическа среда, в която се развива съперничеството между Китай и САЩ, въпреки че не се очаква Отава да свърне рязко от Вашингтон.

Краткосрочни препятствия

Въпреки перспективите за партньорство някои икономически и търговски проблеми тепърва трябва да бъдат решени.

През 2024 г. правителството на бившия премиер Джъстин Трюдо въведе мита върху китайските електромобили след сходни американски мита. Тогава Трюдо оправда митата с несправедливи предимства на световния пазар, осигурени от китайските производители благодарение на държавните субсидии – сценарий, който може да навреди на канадската автомобилна промишленост.

Китай отвърна миналия март с мита върху канадски земеделски стоки и хранителни продукти в размер на над 2,6 млрд. долара като рапично масло и месо след митата върху рапицата през август. Това доведе до спад на вноса на канадски стоки от Китай с 10,4% през 2025 г.

Преговорите за митата продължават, заяви канадският министър на промишлеността пред репортери в Пекин в четвъртък.