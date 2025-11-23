Канада: Светът може да постига напредък и без САЩ

Канадският премиер Марк Карни заяви, че светът може да постигне напредък по редица въпроси без САЩ и че постигнатият консинсус на срещата на Г-20 в Йоханесбург този уикенд носи тежест въпреки бойкота на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Южна Африка, която е домакин на Г-20 тази година, предизвика САЩ, като публикува декларация от срещата. Тръмп нареди представители на страната му да не участват в нея, след като повтори опроверганото твърдение, че белите африкански фермери в Южна Африка са подложени на геноцид, а Вашингтон заяви, че в отсъствието на САЩ от срещата може да бъде публикувано само резюме на председателя.

Срещата на върха „събра страни, представляващи три четвърти от населението на света, две трети от глобалния БВП и три четвърти от световната търговия и това без САЩ официално да присъстват“, заяви Карни на пресконференция в Йоханесбург в неделя. „Това е напомняне, че центърът на гравитацията в световната търговия се променя“, допълва той.

Карни встъпи в длъжност по-рано тази година, след като проведе кампания, която отхвърли налагането на мита от Тръмп на северния му съсед и намеците му, че той може да стане част от американската територия. Карни се съсредоточи върху намаляването на зависимостта на канадската икономика от САЩ.

На пресконференцията той разкри подробности относно опитите си да засили връзките със страни, вариращи от Южна Африка до Индия и Китай.

След среща на 20 ноември в Абу Даби с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед страната от Персийския залив се ангажира да инвестира 70 млрд. канадски долара (50 млрд. щатски долара) в Канада, заяви Карни, без да разкрива конкретни подробности. Това е най-голямото обещание за инвестиции в Канада в историята.

„Подписваме нови споразумения и намираме нови инвеститори, за да подхраним плановете си за икономическите амбиции на Канада. Ще разширим търговията и ще стимулираме инвестициите в засилени партньорства в редица области – от изкуствения интелект и енергията в Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа“, допълни той.

Карни каза още, че ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в Йоханесбург по-късно в неделя и ще работят за подобряване на обтегнатите отношения. През 2023 г. Канада заяви, че индийски агенти може да се били замесени в убийството на канадски гражданин от индийски произход на нейна територия. Делхи отхвърли твърденията.

Карни подчерта, че програмата му няма да бъде диктувана от Тръмп.

„Ще говоря отново с него, когато това е от значение. Нямам неотложна необходимост да говоря с президента точно в момента. Когато Америка иска да се върне и да проведе разговорите в областта на търговията, ще проведем тези обсъждания“, заяви той.

Китай иска справедлива среда за китайските инвеститори в Италия

Китайският премиер Ли Цян приветства нарасналото участие на италиански компании на китайския пазар и изрази надежда за справедлива и недискриминираща среда за китайските инвеститори в Италия, съобщи държавната осведомителна агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Ли заяви това след среща с италианския премиер Джорджа Мелони в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Пекин ще продължи да насърчава двустранното отваряне с Италия и да поддържа двустранен ангажимент на всички нива, заяви Ли, цитиран от Синхуа.

„Китай иска да засили координацията и сътрудничеството с Италия в многостранните рамки като ООН и Г-20 и да изгради по-широк консенсус“, заяви той.

Италия, въпреки че подкрепи решението от 2024 г. на Европейската комисия за налагане на мита на китайските електромобили, се опитва да поддържа добри отношения с Пекин, като често изтъква стойността на китайските инвестиции и сътрудничеството в Европа.

Канцеларията на Мелони съобщи, че с Ли са се съгласили относно „значението на поддържането на конструктивен диалог във всички области на взаимен интерес“, особено балансиран растеж в търговията и взаимни инвестиции, засилване на сътрудничеството в научната и културната област.

Италианската ръководителка е подчертала необходимостта да се гарантират равни възможности за компаниите, опериращи на международните пазари и да се обезпечи сигурността на глобалните вериги за доставки, особено относно компоненти, които са от съществено значение за индустриалното производство“, съобщи канцеларията ѝ в изявление.