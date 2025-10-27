Как един тръбопровод превърна Канада в световна енергийна сила

В продължение на години канадският петролен и газов сектор беше измъчван от недостиг на инфраструктура, който силно ограничаваше капацитета на страната за износ и принуждаваше производителите да продават с голяма отстъпка, тъй като капацитетът за съхранение беше изчерпан в цялата страна. Но всичко това се промени, когато проектът Trans Mountain Expansion най-накрая заработи след години на забавяне на 1 май 2024 г., пише Oilprice.

Сега, изведнъж, Канада е основен конкурент на световните пазари, с възможността да доставя суров петрол директно от Ванкувър до азиатските пристанища. Това отразява монументалната промяна в глобалната геополитика. Към 2019 г. липсата на транспортен капацитет струваше на канадските производители приблизително 20,62 млрд. долара годишно. Но след въвеждането в експлоатация на тръбопровода Trans Mountain Expansion миналата година, производителите в централната провинция Алберта вече могат да изпращат три пъти повече суров петрол до канадското тихоокеанско крайбрежие. Това се равнява на близо 600 000 барела на ден допълнително количество на пазара и почти еднолично съживи сектора.

Подчертавайки колко важен е този нов търговски маршрут за световните пазари, Балтийската борса - световен лидер в проследяването на данни за морските пазари - въведе не един, а два нови бенчмарка, насочени единствено към проследяване на износа на канадски суров петрол за Азия.

Това отразява важните промени и напрежението в световната политика, тъй като Китай, най-големият вносител на изкопаеми горива в света, и САЩ, един от най-големите износители на природен газ и водещ износител на петрол, продължават да водят своята търговска война. Докато администрацията на американския президент Доналд Тръмп продължава да налага мита върху китайски стоки на фона на продължаващите заплахи за по-високите им цени, Китай въведе ответни пристанищни такси за американските кораби, увеличавайки разходите за превоз на петрол и газ от САЩ до Китай.

Докато двете най-големи икономики в света продължават да се атакуват взаимно, алтернативни търговски партньорства не се колебаят да запълнят този доходоносен вакуум. Канада не крие плановете си да увеличи износа на петрол и газ, тъй като политиката на САЩ остави празнини на пазара – първо при паузата за износ на втечнен природен газ на администрацията на Джо Байдън, а сега и при националистическия търговски подход на Тръмп. В резултат на тези геополитически промени, в допълнение към новооткрития експортен капацитет благодарение на Trans Mountain Expansion, Канада става все по-ключов играч на световните пазари на петрол и газ.

„Апетитът на Китай за канадски петрол е напът да достигне рекордно високо ниво“, гласи заглавие на Bloomberg. Новината продължава с подробности, че над 70 процента от петролните танкери, тръгващи от Британска Колумбия, са се отправили директно към Китай. Резултатът е печеливш за Канада и Китай, тъй като Пекин продължава да запълва стратегическите си резерви, докато се отдалечава от търговията със САЩ, а Канада бележи най-високите си цени на суровия петрол от юли.

Не всички в Канада обаче подкрепят новооткритото господство на страната в световната търговия с изкопаеми горива. Канада става все по-разделена по въпросите за климата и новият премиер Марк Карни трябва да намери баланс между укрепването на канадската икономика в условията на нарастваща враждебност от страна на Вашингтон и едновременно с това да се придържа към климатичните цели, които Канада досега не е постигнала. През първите месеци от мандата си Карни се фокусира върху световните пазари на петрол и газ, поставяйки Канада на глобалната карта, като същевременно се опитва да поддържа екологичен имидж.

„Не се отказваме от климатичните си цели“, заяви Карни, добавяйки: „Прекалибрираме инструментите си, за да подкрепим канадските домакинства и бизнеси в труден икономически момент“.