И АПС получи и върна третия мандат за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев връчи третия и последен проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на този парламент на "Алианс за права и свободи" (АПС), които веднага върнаха папката с мандата.

Държавният глава обясни, че неслучайно е избрал да връчи мандата на АПС.

"АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно, вие по-добре от другите, осъзнавате уроците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск. А и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България", заяви Радев.

От своя страна, председателят на групата на АПС Хайри Садъков благодари за жеста и оценката на упоритата съпротива срещу "явлението превзетата държава".

Той заяви, че е упълномощен да върне третия мандат неизпълнен, „за да реализираме с общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори".

Дотук се стигна след като ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро.

Ако и трите опита за съставяне на правителство са неуспешни, президентът назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.