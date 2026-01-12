Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на правителство

Премиерът в оставка Росен Желязков прие и върна на президента Румен Радев мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на правителство.

Днес държавният глава връчи мандат за съставяне на правителство на Росен Желязков, посочен като кандидат за премиер от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

"Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести. Освен че свалихте напрежението, обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на българската Конституция“, заяви Румен Радев пред Росен Желязков.

Желязков прие мандата и припомни, че преди година е представил кабинет, който е изпълнил своите стратегически цели. Той изтъкна, че за една година правителството му е изпълнило важни стратегически цели. "От ГЕРБ не разглеждаме оставката като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традициии“ каза Желязков.

"Връщам като неуспешен този мандат, с което давам възможност да се развие конституционната процедура“, заяви той.

"Нашето разбиране е, че е важно изборите да са възможно по-скоро, например в края на март е подходящо време“, допълни още Желязков. Според него датата 29 март е подходяща за предсрочния вот.

Дали българите ще излязат да гласуват, зависи от политическите сили, както и от действията на вашето правителство, всеки ден е важен, предвид сложната външна и вътрешна политическа ситуация, завърши президентът Радев, като обяви, че скоро ще връчи и втория мандат на ПП-ДБ.

В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че ще върнат мандата.

"Ще вземем и ще върнем мандата, но ви предупреждавам, че хаосът ще бъде още по-голям, омразата между партиите ще бъде още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш", каза Бойко Борисов.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

Според Конституцията, след оставката на кабинета президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. След консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако партиите не направят опит да съставят кабинет, каквато е и предварителната им заявка - предстои отново служебен кабинет да поеме управлението на страната.

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.