Южнокорейският индекс Kospi отбеляза нов рекорд, повеждайки ръстовете в Азия

Акциите на Hyundai Glovis поскъпнаха със 7%, след като анализаторите повишиха целевата си цена за южнокорейската логистична компания

11:21 | 12.01.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Южнокорейският индекс Kospi затвори на рекордно високо ниво в понеделник, докато пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион се радваха на ръстове, предаде CNBC.

Бенчмаркът се повиши с 0,84% до 4624,79 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза покачване от 0,2% до ниво от 949,81 пункта.

Акциите на Hyundai Glovis поскъпнаха със 7%, след като анализаторите повишиха целевата си цена за южнокорейската логистична компания.

Производителят на роботи Boston Dynamics, в който Hyundai Glovis притежава дял от 80%, обяви партньорство с Google DeepMind в понеделник с цел да интегрира изкуствен интелект (AI) в хуманоидни роботи.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 добави 0,48% до ниво от 8759,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,44% до 26 608,48 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се покачи с 0,65% до ниво от 4789,92 пункта.

Японските пазари бяха затворени поради празник.

