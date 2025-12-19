Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на ново правителство след Нова година. Това съобщи държавният глава след края на консултациите с парламентарно представените партии.

Президентът обобщи, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Радев подчерта необходимостта от неотложни действия за възстановяване на доверието в изборния процес, който по думите му е бил тежко компрометиран.

Президентът заяви, че очаква политическите сили да спазят ангажиментите си, поети по време на консултациите, и да предприемат нужните законодателни промени за минимизиране на субективния фактор при гласуването и отчитането на резултатите. Като конкретни мерки той посочи въвеждането на 100% машинно гласуване с електронно отчитане и контролно преброяване на разписките.

Днес държавният глава разговаря с представители на партия "Величие". С тази консултация приключи кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

От "Величие" заявиха, че Народното събрание в сегашния си вид е нелегитимно от самото му начало. Лидерът на партията Ивелин Михайлов призова за промени в Изборния кодекс с цел прозрачност и включване на видеонаблюдението към доказателствата при установяване на злоупотреби при гласуване.

"Това Народно събрание е абсолютно нелегитимно от неговия старт. Намираме се в мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика", каза още той.

Според процедурата президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.